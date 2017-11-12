На Новый год в Амурском театре драмы поставят мюзикл

В театре драмы готовят мюзикл – это будет детский музыкальный спектакль, красочная постановка с Дедом Морозом и Снегурочкой. О новинке театрального сезона рассказал главный режиссер Павел Рукавицын.

К новому спектаклю режиссер Павел Рукавицын сам написал музыку. Он член союза композиторов России, лауреат Всероссийского конкурса композиторов имени Андрея Петрова, а также лауреат конкурса Тихона Хренникова. Помимо музыкальной постановки, режиссер намерен добавить в репертуар амурского театра классику.

«Мне кажется, что несколько спектаклей по классическим произведениям нам явно не повредят. Комедия – это здорово, это нужно. Люди должны приходить в театр в том числе и для того, чтобы отдохнуть, посмеяться и уйти из театра в хорошем настроении. Ничего плохого в этом я не вижу. Мне кажется, что классики немножко сегодня не хватает. Причем сразу хочу сказать, чтобы не боялись, классика в моем понимании – это очень современная штука, и ставить ее в классических кринолинах, выстраивать павильоны гигантские – нет, таких, конечно, вещей не будет», – рассказал информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» главный режиссер Павел Рукавицын.

Новый сезон в амурском театре драмы вообще будет богат на комедии. Однако весёлым его новый главный режиссёр Павел Рукавицын называть не спешит. Он считает, что комедия – не всегда веселье и легковесность, это возможность через комичность задать серьёзные вопросы. Сейчас главный режиссер ставит спектакль по пьесе Островского «Доходное место». Премьера намечена на 24 ноября.

«Сказать, что это не классический Островский я не могу, потому что артисты пытаются точно сохранить текст. Соскучились по хорошему русскому языку. Во-первых, потому что классики давно не было, во-вторых – хороший русский язык. Что касается самого восприятия Островского, то, надеюсь, что оно будет современным, а не архаичным и псевдоклассическим. В первую очередь, конечно, я буду стараться ставить спектакли о людях, надеюсь, что и для людей. Мне все-таки интересно смотреть на сцене на людей из плоти и крови с их переживаниями, с их проблемами», – поясняет режиссер.

«Доходное место» станет премьерой и для самого режиссера. Раньше этот спектакль Павел Рукавицын не ставил. Новый главный режиссер работает в театре всего три месяца. И отметил, что сейчас там не хватает актёров среднего возраста. И это проблема не только амурского театра.

Амурскому зрителю работы режиссера Павла Руковицына уже знакомы. В апреле была премьера комедии «Брачный договор».