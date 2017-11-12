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12ноября
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сегодня, 15:59 3

В большинстве регионов Дальнего Востока ипотека доступнее, чем в Приамурье

В большинстве регионов Дальнего Востока ипотека доступнее, чем в Приамурье
Фото: syasnews.ru

Меньше трети амурских семей могут купить жилье в ипотеку. Этот показатель ниже только у Приморского края. Остальные дальневосточные регионы обогнали Амурскую область по доступности жилищного кредитования. Исследования провело агентство РИА Рейтинг.

В Амурской области доля семей, которые могут позволить себе покупку жилья в ипотеку, не превышает 28,9 %. При этом в 2015 году таких было всего 17,9 %. Ипотека становится доступнее, но пока отстает от других дальневосточных регионов. Самый высокий показатель в Чукотском автономном округе. Там позволить себе жилищный кредит могут 56,1 % семей. На втором месте с долей 52,6 % Магаданская область, на третьем – Камчатка – 37,1 %. Высокие возможности по покупке квартиры в ипотеку в этих регионах объяснили высокими зарплатами и низкими ценами на жилье.

Амурская область в последней дальневосточной тройке. Самой недоступной ипотека оказалась в Приморье – квартиры могут себе позволить лишь 18,2 % семей. Обогнала Приамурье, пусть и не на много, соседняя Еврейская автономная область. В этом регионе показатель – 29,2 %.

Для составления рейтинга доступности ипотеки брали семьи, которые могут вносить ежемесячный платеж по кредиту. Размер кредита рассчитывали исходя из стоимости типовой двухкомнатной квартиры, площадью 54 квадрата, в каждом регионе. Учитывался первоначальный взнос в 20 %. При этом в список тех, кто может себе позволить ипотеку, включали семьи, у которых платеж по ипотеке может достигнуть 70 % от ежемесячных доходов. Для расчета использовали данные за 3 квартал 2017 года.

Инфографика: РИА Рейтинг

Просмотров всего: 469

#финансы

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Комментарии
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  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    4 часа назад

    А еще бы доступную работу. Работы на всех не хватает!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ничо не понимаю, то мы лучшие, то худшие... кому верить?

  • full

    full
    2 часа назад

    А вот как раз - либо лучшие из худших, либо худшие из лучших. Выбрать можно для себя самостоятельно.

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