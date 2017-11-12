Перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в России расширили

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В специализированный перечень входят продукты для диетического лечебного питания детей-инвалидов. Эти продукты необходимы детям с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Диетическое лечебное питание таким детям предоставляется за счет федеральных средств.

На текущий момент в перечне 69 продуктов. Список увеличивается ежегодно. Так, в 2016 году в него входило только 54 продукта. На 2018 год в перечень дополнительно включены два вида питания: для детей до 1 года, которым поставлен диагноз фенилкетонурия, и для детей старше 1 года, больных муковисцидозом.