Перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в России расширили
Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 год утвердило российское правительство. Список обновляется ежегодно, и со следующего года в него включен 71 специализированный продукт, сообщает «Российская газета».
В специализированный перечень входят продукты для диетического лечебного питания детей-инвалидов. Эти продукты необходимы детям с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Диетическое лечебное питание таким детям предоставляется за счет федеральных средств.
На текущий момент в перечне 69 продуктов. Список увеличивается ежегодно. Так, в 2016 году в него входило только 54 продукта. На 2018 год в перечень дополнительно включены два вида питания: для детей до 1 года, которым поставлен диагноз фенилкетонурия, и для детей старше 1 года, больных муковисцидозом.
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