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12ноября
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Перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в России расширили

Перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в России расширили
Фото: sila-znaniy.com

Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 год утвердило российское правительство. Список обновляется ежегодно, и со следующего года в него включен 71 специализированный продукт, сообщает «Российская газета».

В специализированный перечень входят продукты для диетического лечебного питания детей-инвалидов. Эти продукты необходимы детям с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Диетическое лечебное питание таким детям предоставляется за счет федеральных средств.

На текущий момент в перечне 69 продуктов. Список увеличивается ежегодно. Так, в 2016 году в него входило только 54 продукта. На 2018 год в перечень дополнительно включены два вида питания: для детей до 1 года, которым поставлен диагноз фенилкетонурия, и для детей старше 1 года, больных муковисцидозом.

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#дети #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • ЛиСа

    ЛиСа
    5 часов назад

    Теперь не осталось бы это только на бумаге. Детей с такими заболеваниями немного, о них не говорят и стараются замалчивать все проблемы, с которыми сталкиваются семьи, в которых растут эти ребята.

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