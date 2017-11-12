Эксперты: жилищный вопрос дальневосточников решат коммерческие поселки

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В ближайшие годы Дальнему Востоку понадобится 10 миллионов квадратных метров нового жилья. Такие прогнозы эксперты строят исходя их реализации в регионе крупных проектов и развития индивидуального жилищного строительства. Эту задачу предлагают решить, построив коммерческие поселки на дальневосточных гектарах.

До 2025 года дальневосточными инвесторами будет создано около 115 тысяч новых рабочих мест. Строящиеся предприятия, при этом, не всегда располагаются вблизи населенных пунктов. Жилищное строительство обсудили на одной из сессий всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству.

«Многие работодатели физически не имеют возможности размещать своих сотрудников и их семьи ввиду отсутствия необходимого жилого фонда. По статистике, в среднем на одного жителя ДФО сегодня приходится около 18 квадратных метров. Согласно анализу, в 50 % случаев требуется строительство нового жилья. Почему бы не построить эти рабочие поселки на «дальневосточных гектарах», земле, которую может получить бесплатно каждый гражданин России. Такие коммерческие поселки будут востребованы, в том числе и как арендное жилье для работников предприятий», – сообщила руководитель методологического центра Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Мария Полякова.

Эксперт уверена, такие поселки будут востребованы возле территорий опережающего развития, обладающих всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Такое кооперативное строительство станет выгодным для товаропроизводителей Дальнего Востока.

«Строительство поселков на дальневосточных гектарах – очень перспективная идея, учитывая возможности статьи 30 Лесного кодекса и продукт, разрабатываемый Агентством – «домокопмлект в обмен на делянки». Мы провели переговоры с рядом предприятий, и уже есть компании, которые готовы менять лес на модульные комплекты, быстровозводимые современные дома», – подчеркнула Мария Полякова.

Более 200 экспертов со всей страны приняли участие в работе конференции. На встрече обсудили как вовлекать получателей дальневосточных гектаров в действующие кооперативы, а также как повысить спрос на производимую на этих гектарах продукцию, сообщает Минвостокразвития.