Благовещенских активистов призывают побороться за премии

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Городской конкурс по присуждению премий в сфере молодежной политики стартовал в столице Амурской области. Победителей определят в 8 номинациях. Каждый получит денежную премию.

Премии в размере 11 500 рублей за достижения в молодежной политике на территории города Благовещенска получат самые активные. В конкурсе могут участвовать благовещенцы в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки в городской администрации примут от лидеров и наставников детских и молодежных общественных объединений, учреждений и иных организаций. Они по условиям конкурса должны принимать участие в реализации молодежной политики областного центра.

В конкурсе 8 номинаций: «Лидер студенческого самоуправления», «Открытие года», «Доброволец года», «Лидер молодежного общественного объединения», «Молодежное предпринимательство», «Лидер в творчестве», «Медиалидер», «За пропаганду семейных ценностей».

Заявить о своем участии можно до 1 декабря 2017 года. Условия участия размещены на сайте администрации Благовещенска. Также информацию можно получить в отделе по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи по телефонам: 51-55-09, 37-58-65.

Победителей определит экспертное жюри, в состав которого войдут представители общественных объединений, учреждений, органов власти и иных организаций или физических лиц, работающих в молодежной сфере.

Городской конкурс по присуждению премий в сфере молодежной политики пройдет в Благовещенске во второй раз.