Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 0

Проблемы со связью и интернетом возникли у абонентов Yota

Проблемы со связью и интернетом возникли у абонентов Yota
Фото: ТАСС

В ночь на воскресенье о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов сообщил оператор Yota. Сообщение появилось в официальном Twitter компании. Устранить неполадки в компании пообещали в ближайшее время.

«На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что точных сроков восстановления связи пока назвать не могут, сообщает ТАСС. Не уточнил оператор и число абонентов, столкнувшихся с проблемой, а также в каких регионах возникли перебои. Пользователи социальных сетей сообщили о перебоях со связью и у оператора «Мегафон». На сетях этого оператора работает Yota. Официальный сайт «Мегафона» не был доступен несколько часов.

Телеканалу РБК PR-директор «Мегафона» Александр Борейко подтвердил, что сбой произошел в 00:51 и был устранен в 02:58 по московскому времени. Неполадки были связаны с проведением профилактических работ и отмечались в Московском и Центральном регионах. Абонентам, которых коснулись проблемы со связью, представитель оператора принес извинения и обещал выплатить компенсации.

Просмотров всего: 250

#связь #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В Приамурье проверили в действии новые пожарные танки
Общество

В отдаленном селе Свободненского района появилась сотовая связь
Экономика 46

Первую партию iPhone X в Благовещенске раскупили в день старта продаж
Общество 16

В Благовещенской клинической больнице открылся МРТ-центр с японским оборудованием