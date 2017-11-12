Проблемы со связью и интернетом возникли у абонентов Yota

Фото: ТАСС

В ночь на воскресенье о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов сообщил оператор Yota. Сообщение появилось в официальном Twitter компании. Устранить неполадки в компании пообещали в ближайшее время.

«На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что точных сроков восстановления связи пока назвать не могут, сообщает ТАСС. Не уточнил оператор и число абонентов, столкнувшихся с проблемой, а также в каких регионах возникли перебои. Пользователи социальных сетей сообщили о перебоях со связью и у оператора «Мегафон». На сетях этого оператора работает Yota. Официальный сайт «Мегафона» не был доступен несколько часов.

Телеканалу РБК PR-директор «Мегафона» Александр Борейко подтвердил, что сбой произошел в 00:51 и был устранен в 02:58 по московскому времени. Неполадки были связаны с проведением профилактических работ и отмечались в Московском и Центральном регионах. Абонентам, которых коснулись проблемы со связью, представитель оператора принес извинения и обещал выплатить компенсации.