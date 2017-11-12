Гектар для сокола: под Благовещенском амурчанин создает питомник

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«Я с детства занимаюсь птицами. Видимо, любовь к пернатым у меня появилась от отца – он был голубеводом. Но меня интересовали хищники. Первую свою птицу я приручил лет в 11-12, это был ястреб-перепелятник. В то время как мальчишки ходили с рогатками и стреляли в воробьёв, я ходил радостный с ястребом», – рассказал порталу nadv.ru орнитолог Денис Иванов.

О создании питомника Денис задумался во время учёбы на биологическом факультете и даже посвятил часть своей дипломной работы этой идее. Сейчас он старший научный сотрудник Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института.

«На Дальнем Востоке очень много фондов, которые поддерживают тигров и леопардов, а кречетам и остальным краснокнижным видам хищных птиц уделяется намного меньше внимания», – отмечает орнитолог.

У Дениса уже несколько лет живёт гибридный сокол по кличке Багира. Птицу хорошо знают в благовещенском аэропорту. Багира помогает избавиться от назойливых галок, которые представляют опасность для самолётов. Недавно амурчанин отловил ястреба-тетерятника и приобрёл самца балована. В планах орнитолога – найти хорошую самку ястребу и создать пары.

Дальневосточный гектар Денис получил в 2016 году в селе Лозовое. Главная задача сейчас – создать инфраструктуру. На участке необходимо построить каркас и вольеры. Разводить птиц Денис планирует на амурской земле, а продавать российским сокольникам. Питомник станет хорошей площадкой для экскурсий, уверен амурчанин. Гостям, среди которых могут быть и гости из Китая, он планирует не только показывать птиц, но и устраивать показательные охоты.

На получение дальневосточного гектара в Амурской области за время действия программы поступило 7,3 тысячи заявлений. Почти половина россиян оформляют участки под личное хозяйство, пятая часть берет землю для развития сельского хозяйства, и чуть меньше – под строительство жилья.