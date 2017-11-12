В Благовещенске презентовали новый сборник произведений Владислава Афанасьева

Презентация нового издания «Афанасьев В.П. Альбом произведений. Живопись. Графика. Скульптура» прошла в амурской областной библиотеке. В сборник вошли каталоги живописи, графики, скульптуры разных лет и высказывания друзей художника об авторе.

Живописи Владислава Афанасьева начал учить его дядя. Он и показал, как растирать краски на мраморе. Камень такой в те времена был только на благовещенском Вознесенском кладбище. Туда и ходили. Потом были уроки в субботней студии у художника Петра Сергеевича Евстафьева. По совету учителя Владислав Афанасьев поступил в Иркутское художественное училище, а после окончания заразился любовью к Северу. В Арктике художник побывал не меньше десятка раз.

«Никогда не забуду своё первое путешествие. По пути мы останавливались на Сахалине, Камчатке и в Анадыре. Сначала повсюду бушевали природные пейзажи, потом деревьев становилось всё меньше, а потом и вовсе всё стало чисто. Кругом были только мох, лишайник и голые камни. Климат холодный и очень дождливый. Пища у местного населения скудная – мясо и рыба, и всё. Но свою землю они считают райским местом. Когда у них спрашиваешь, хотели бы они где-нибудь побывать, они искренне не понимают, зачем им это нужно», – рассказал Владислав Петрович.

Много работ художник посвятил амурской Селемдже и другим золотоносным местам. Там работали его предки. Но никакого клада или самородка, несмотря на многолетнее пребывание там, Владислав Афанасьев не нашел.

«Мои родственники обычно говорили: идёшь по берегу, вдруг видишь: самородок. Оглядываешься и побыстрее закидываешь его в воду. Иначе он так жизнь может тебе испортить!» – рассказал художник.

Владислав Афанасьев работал не только с Севером. На его полотнах застыли и тихие благовещенские дворики – остатки старого деревянного города, он написал целый ряд портретов. Например, у него есть живописные посвящения писателю Антону Павловичу Чехову, портрет композитора, автора вальса «Амурские волны» Макса Кюсса и других людей – известных и простых жителей Благовещенска.

Известен Владислав Афанасьев и как скульптор. Среди его работ – памятник режиссёру Валерию Приёмыхову, Герою России Сергею Бондареву, памятная доска Антону Павловичу Чехову на здании Амурского КНИИ.

Подробнее о презентации сборника и творчестве Владислава Афанасьева можно прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».