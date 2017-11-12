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12ноября
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сегодня, 10:57 0

Гостиничный оператор AccorHotels заявил об открытии отеля в Благовещенске

Гостиничный оператор AccorHotels заявил об открытии отеля в Благовещенске
Фото: booking.com

Три отеля в 2018 и шесть в 2019 году планирует открыть в России компания AccorHotels. Об этом заявил региональный директор компании в России, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф, сообщает «Интерфакс».

Отели под брендом Mercure компания планирует открыть в Саранске, Калининграде, Минске (Белоруссия), Алма-Ате (Казахстан). Novotel появится в Архангельске, а Ibis в Киеве (Украина). Алексис Деларофф рассказал, что гости из России и стран СНГ составляют около 70 % от общего количества постояльцев международной сети отелей.

«Больше всего едут из Европы. Из оставшихся 30 % на европейцев приходится около 80 %. Наиболее растущий рынок для сети – Россия и страны СНГ. Это в основном внутренний деловой туризм», — пояснил региональный директор компании.

Еще шесть отелей компания откроет в 2019 году, в том числе и в Благовещенске. Ранее сообщалось, что четырехзвездочная гостиница появится в «Доме на набережной» на пересечении улиц Пионерской и Краснофлотской.

Под управлением AccorHotels в настоящее время работают 54 отеля в России, Грузии и странах СНГ, общее количество номеров – 10 156.

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#строительство #туризм #экономика

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