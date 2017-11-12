Татьяна Родионова вступила в должность главы Райчихинска
Торжественная церемония вступления в должность главы города Райчихинска Татьяны Родионовой прошла 10 ноября. Накануне ее кандидатуру поддержали депутаты горсовета. Претендовали на кресло градоначальника трое кандидатов.
«Обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», – принесла присягу Татьяна Ивановна.
После присяги новому главе торжественно вручили удостоверение градоначальника.
В церемонии приняли участие представители муниципальных образований Амурской области, депутаты Райчихинского городского Совета, руководители городских предприятий, почетные жители города. Присутствовали также министр внутренней и информационной политики Амурской области Герман Желябовский и депутат Законодательного собрания Амурской области Виктор Радченко, который ранее занимал пост мэра Райчихинска. Виктор Радченко оставил должность после того как стал депутатом законодательного собрания Приамурья.
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