Татьяна Родионова вступила в должность главы Райчихинска

«Обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», – принесла присягу Татьяна Ивановна.

После присяги новому главе торжественно вручили удостоверение градоначальника.

В церемонии приняли участие представители муниципальных образований Амурской области, депутаты Райчихинского городского Совета, руководители городских предприятий, почетные жители города. Присутствовали также министр внутренней и информационной политики Амурской области Герман Желябовский и депутат Законодательного собрания Амурской области Виктор Радченко, который ранее занимал пост мэра Райчихинска. Виктор Радченко оставил должность после того как стал депутатом законодательного собрания Приамурья.