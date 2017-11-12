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Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны возобновится в ноябре

Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны возобновится в ноябре

В Федеральной пассажирской компании сообщили, когда в продаже появятся билеты в плацкартные и общие вагоны на следующий год. Продажу приостановили в начале месяца из-за неутвержденных тарифов на пассажирские перевозки на поездах дальнего следования.

Возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год Федеральная пассажирская компания должна в следующую пятницу, 17 ноября, сообщает «Российская газета». По правилам перевозок, утвержденных приказом Минтранса России, продажа должна быть открыта не позднее 45 суток до даты отправления поезда.

Приказ Федеральной антимонопольной службы об индексации тарифов уже направили на регистрацию в Минюст. Документ должен вступить в силу 17 ноября.

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#транспорт #цены

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