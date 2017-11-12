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Две девочки попали под колеса автомобиля в микрорайоне Благовещенска

Две девочки попали под колеса автомобиля в микрорайоне Благовещенска
Фото: blag_dtp

Авария с участием двух несовершеннолетних произошла на улице Василенко. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Факт ДТП подтвердили в Госавтоинспекции.

«Василенко, 14, сбили двух девочек – живы», – сообщает в Инстаграме паблик blag_dtp, в котором разместили видео с места аварии. На кадрах видно, что ДТП произошло не на перекрестке. Очевидцы также сообщают, что дети перебегали дорогу в неустановленном месте. Это случилось вечером 10 ноября.

«Их не видно было, и по левой стороне "хендай" поворачивал налево… у него не было шанса увидеть их раньше при всем желании», – пишет один из очевидцев.

«Водитель не виноват. Там во второй полосе "ист" пропускал этих девочек. Они, конечно же, побежали, не думая о том, что в первой полосе может ехать машина. Вот она и ехала… И вообще, у нас очень много ДТП из-за этой глупой моды на вежливость на дороге. Бред! Есть ПДД и здравый смысл», – добавляет другой пользователь.

На кадрах видно, что водитель автомобиля остановился и подбежал к ребенку. Также поступили прохожие. Видно, что одна из женщин пыталась помочь девочке подняться. О состоянии детей пока не сообщается.

В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, что авария произошла вечером в пятницу. Более подробную информацию о ДТП пообещали дать в понедельник, 13 ноября.

Просмотров всего: 1916

#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Действительно,благие намерения неуместны при наличии специально разработанных ПДД...

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Пропускальщики херовы. Пропускать тоже надо уметь контролируя обстановку!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ну, конеш, водитель сбивший не виноват. Виноват пропускавший. Аха. Девочки виноваты. Аха. Родители их. Тоже.

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Они даже не переходили, а перебегали дорогу в неустановленном месте, с водилы какой спрос?

  • matushka

    matushka
    18 минут назад

    ТерапевтОни даже не переходили, а перебегали дорогу в неустановленном месте, с водилы какой спрос?


    И что, теперь, давить их надо было? Вечно то в телефонах эти водители, то рот разявит летит...

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