Две девочки попали под колеса автомобиля в микрорайоне Благовещенска

Фото: blag_dtp

Авария с участием двух несовершеннолетних произошла на улице Василенко. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Факт ДТП подтвердили в Госавтоинспекции.

«Василенко, 14, сбили двух девочек – живы», – сообщает в Инстаграме паблик blag_dtp, в котором разместили видео с места аварии. На кадрах видно, что ДТП произошло не на перекрестке. Очевидцы также сообщают, что дети перебегали дорогу в неустановленном месте. Это случилось вечером 10 ноября.

«Их не видно было, и по левой стороне "хендай" поворачивал налево… у него не было шанса увидеть их раньше при всем желании», – пишет один из очевидцев.

«Водитель не виноват. Там во второй полосе "ист" пропускал этих девочек. Они, конечно же, побежали, не думая о том, что в первой полосе может ехать машина. Вот она и ехала… И вообще, у нас очень много ДТП из-за этой глупой моды на вежливость на дороге. Бред! Есть ПДД и здравый смысл», – добавляет другой пользователь.

На кадрах видно, что водитель автомобиля остановился и подбежал к ребенку. Также поступили прохожие. Видно, что одна из женщин пыталась помочь девочке подняться. О состоянии детей пока не сообщается.

В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, что авария произошла вечером в пятницу. Более подробную информацию о ДТП пообещали дать в понедельник, 13 ноября.