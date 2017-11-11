В Благовещенске вновь показали «Завещание целомудренного бабника» с участием Тарзана
В субботу, 11 ноября, на сцене Общественно-культурного центра показали спектакль «Завещание целомудренного бабника». Сергей Глушко, известный как Тарзан, в этом спектакле выходит на сцену в монашеской рясе. Приходит он в таком виде к постаревшему Дон Жуану, которого играет Владимир Коренев.
Спектакль о том, как известный бабник и повеса Дон Жуан рассказывает в свой судный день совершенно новую правду о своём поведении. Оказывается, он не совершал за свою жизнь никакого греха, а дарил женщинам счастье свободного полета. И кто-то должен это дело продолжить. Пусть даже монах, роль которого сыграл провокационный Тарзан.
Кроме Коренева и Глушко, в спектакле играет актриса Государственного театра киноактера Марианна Романова и актёр популярного скетч-сериала «6 кадров» Сергей Дорогов.
«Завещание целомудренного бабника» уже показывали на фестивале кино и театра «Амурская осень» в 2010 году, но актёрский состав уверяет: постановка за 7 лет претерпела обновление. А герои, вообще, всегда свежи и молоды.
«Мудрый спектакль. Он даёт размышления о смысле жизни и любви. Есть серьёзное, есть и много юмора», – считает зрительница Ольга Иевлева.
Подробнее о спектакле можно прочитать а разделе «Культпросвет».
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