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11 ноября 2017, 23:42 0

В Благовещенске вновь показали «Завещание целомудренного бабника» с участием Тарзана

В Благовещенске вновь показали «Завещание целомудренного бабника» с участием Тарзана

В субботу, 11 ноября, на сцене Общественно-культурного центра показали спектакль «Завещание целомудренного бабника». Сергей Глушко, известный как Тарзан, в этом спектакле выходит на сцену в монашеской рясе. Приходит он в таком виде к постаревшему Дон Жуану, которого играет Владимир Коренев.

Спектакль о том, как известный бабник и повеса Дон Жуан рассказывает в свой судный день совершенно новую правду о своём поведении. Оказывается, он не совершал за свою жизнь никакого греха, а дарил женщинам счастье свободного полета. И кто-то должен это дело продолжить. Пусть даже монах, роль которого сыграл провокационный Тарзан.

Кроме Коренева и Глушко, в спектакле играет актриса Государственного театра киноактера Марианна Романова и актёр популярного скетч-сериала «6 кадров» Сергей Дорогов.

«Завещание целомудренного бабника» уже показывали на фестивале кино и театра «Амурская осень» в 2010 году, но актёрский состав уверяет: постановка за 7 лет претерпела обновление. А герои, вообще, всегда свежи и молоды.

«Мудрый спектакль. Он даёт размышления о смысле жизни и любви. Есть серьёзное, есть и много юмора», – считает зрительница Ольга Иевлева.

Подробнее о спектакле можно прочитать а разделе «Культпросвет».

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