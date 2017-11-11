В благовещенском «Багажнике» поселились студентка, байкер, хоккеист и туристка из Чехии

В пятницу, 10 ноября, в библиотеке «Центральная» прошла презентация нового благовещенского журнала для детей и молодежи «Багажник». Он будет выходить в Благовещенске раз в четыре месяца. На презентацию в зал библиотеки ввезли мотоцикл 1943 года.

«Наполнением журнала занимается молодёжь нашего города, и это уже уникально. Дизайном занимались студенты АмГУ. В журнале есть четыре персонажа: рыжеволосая студентка филфака Аня, байкер Кочевник, хоккеист Семён и студентка из Чехии Йожже Ева. Иностранный персонаж должен знакомиться с городом как турист», – рассказала Анна Юрьева, заведующая библиотекой «Молодёжная».

Сделать журнал удалось благодаря выигранному муниципальному гранту на сумму 70 тысяч рублей. Автором проекта стал Богдан Чалкин, сотрудник молодёжной библиотеки и член клуба «Мотопатриот».

Не знающий родства новое Отечество не построит, поэтому первый номер журнала «Багажник» создатели посвятили Святителю Иннокентию.

В журнале есть раздел про амурские заповедники и их изюминки, есть литературная страничка с произведениями молодых амурских авторов. «Багажник» также рассказывает про благовещенскую культуру, жизнь городских библиотек, культурный центр молодых художников «Подвал 04» и про клуб мотолюбителей «Мотопатриот».

Первый выпуск журнала «Багажник» вышел тиражом в 50 экземпляров. Журнал не будет продаваться, так как выпущен на средства гранта. Но с ним можно будет познакомиться во всех 12 библиотеках Благовещенска. Интересно, что журнал формируется по заявкам читателей. В библиотеках есть специальная доска, на которой можно оставлять темы для будущих выпусков.

Подробнее о презентации «Багажника» можно прочитать в разделе «Культпросвет».