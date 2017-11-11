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11ноября
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сегодня, 19:22 4

Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет

Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет
Фото: pikabu.ru

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Росстата за 9 месяцев 2017 года, сообщает РБК. В сентябре 2017 года средняя продолжительность жизни составляла 72,5 года

«Смертность населения снизилась на 2,8 % и составила 12,6 случая на 1 тысячу населения», – приводятся слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой. За аналогичный период прошлого года смертность составила 12,9 на 1 тысячу населения. «Это означает, что в этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметила она.

Скворцова пояснила, что такие результаты в текущем году достигнуты снижением смертности всех основных причин. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 4,1 %, ​новообразований – на 3 %, болезней органов дыхания – на 10,7 %, туберкулеза – на 16,9 %, болезней органов пищеварения – на 5,1 %, случайных отравлений алкоголем – 19,3 %, а также в результате ДТП – на 7,7 %.

Кроме того, на протяжении 2017 года наблюдается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12 % и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми. «При этом более чем в большинстве регионов этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам», — подчеркнула министр.

В середине сентября Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни российских граждан впервые достигла своего исторического максимума, увеличившись более чем на полгода, — 72,5 года.

В Минздраве уточнили, что продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на один год — с 66,5 до 67,5 года, а продолжительность жизни у женщин составила 77,4 года.

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#жизнь

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Молодец Минздрав!Так держать,приближаемся по продолжительности жизни к Японии.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    архивная

    Молодец Минздрав!Так держать,приближаемся по продолжительности жизни к Японии.



    Информация несколько противоположная :-(((

    По мнению экспертов Фонда независимого мониторинга «Здоровье», сокращение сети медицинских организаций и числа врачей, которое проходит в России с 2013 года, привело к снижению объемов медицинской помощи. Так, в 2016 г. по сравнению с 2014 г. общее число амбулаторных посещений снизилось на 86 млн (6,6%), больше чем на 40 млн ежегодно.

    Одной из причин такой ситуации, по мнению специалистов, стали кадровые проблемы в первичном звене здравоохранения. Ранее Фонд «Здоровье сообщал, что, по данным Росстата, на конец 2016 г. в стране насчитывалось 48,5 тыс. терапевтических участков, на которых работали только 34,9 тыс. участковых терапевтов. На 12,1 тыс. участков врача общей практики приходилось лишь 9,3 тыс. специалистов, на 31,4 тыс. педиатрических участков работали лишь 25,8 тыс. педиатров. Число участковых врачей сократилось в 46 субъектах Российской Федерации.

    «Это показатели по стране, указанные в официальной статистике, а в наших рабочих поездках по регионам мы видели, что в некоторых медицинских организациях укомплектованность кадрами где-то 60%, где-то 50%, а где-то и ниже. Аналогичная ситуация сложилась и по узким специалистам, работающим в первичном звене», - рассказал директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов

    Доступность первичной медико-социальной помощи для пожилых людей снижается, констатировал директор Фонда «Здоровье». В 2015 г. по сравнению с 2011 г. число посещений врача среди лиц пожилого возраста снизилось на 26,3%. В результате у них формируются тяжелые формы заболеваний, которые требуют оказания более дорогой, специализированной медпомощи, подчеркнул он.

    http://remedium.ru/news/detail.php?ID=72715

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Так,я и говорю,что в Минздраве только продолжительность жизни увеличивается,а у простого населения увы,всё наоборот.

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    ха ха три раза...

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