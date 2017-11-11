Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет

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«Смертность населения снизилась на 2,8 % и составила 12,6 случая на 1 тысячу населения», – приводятся слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой. За аналогичный период прошлого года смертность составила 12,9 на 1 тысячу населения. «Это означает, что в этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметила она.

Скворцова пояснила, что такие результаты в текущем году достигнуты снижением смертности всех основных причин. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 4,1 %, ​новообразований – на 3 %, болезней органов дыхания – на 10,7 %, туберкулеза – на 16,9 %, болезней органов пищеварения – на 5,1 %, случайных отравлений алкоголем – 19,3 %, а также в результате ДТП – на 7,7 %.

Кроме того, на протяжении 2017 года наблюдается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12 % и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми. «При этом более чем в большинстве регионов этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам», — подчеркнула министр.

В середине сентября Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни российских граждан впервые достигла своего исторического максимума, увеличившись более чем на полгода, — 72,5 года.

В Минздраве уточнили, что продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на один год — с 66,5 до 67,5 года, а продолжительность жизни у женщин составила 77,4 года.