В Приамурье готовят зимнюю подкормку для диких животных

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Для зимней подкормки диких животных в заказниках Амурской области требуется около 350 тонн зерноотходов. В Дирекции по охране животного мира и ООПТ полным ходом идет заготовка кормов, так как при глубоком снеге зверям и птицам бывает трудно прокормиться без помощи человека.

В заказниках уже отремонтировали кормушки и подготовили к холодному сезону подкормочные площадки. Благодаря зимней подкормке зверям и птицам удается без потерь пережить период зимней бескормицы, повышается их сопротивляемость к различным заболеваниям и отпадает необходимость к бесконтрольной миграции, что позволяет животным спокойно пережидать холода на безопасных для них охраняемых территориях.

«Готовность каждого конкретного заказника к зиме во многом зависит от неравнодушия фермеров и руководителей сельхозпредприятий района, которые ежегодно помогают амурским животным и птицам благополучно пережить зиму. Например, в Воскресеновском заказнике на сегодняшний день удалось заготовить 4,5 тонны зерноотходов плюс 500 килограммов овса и картофеля, в Верхнезавитинском заказнике запасы зерноотходов составляют около 30 тонн, в Бурейском природном парке — 26,7 тонны, а также 1,5 тонны сена», – рассказал замначальника дирекции Андрей Тарасов.

Весной охотоведы и егеря засеяли для зверей и птиц подкормочные поля. В этом году «столовые» для косуль, оленей, кабанов и фазанов заняли около 120 гектаров. В основном охотоведы высеивают сою, овес и ячмень, но выбор «зимнего меню» зависит в первую очередь от специализации заказника и вкусовых предпочтений животных и птиц его населяющих.Например, «население» Березовского заказника предпочитает сою, кукурузу и гречу, а в Завитинском районе учитывают в основном вкусы кабанов, поэтому на подкормочных полях района много кукурузы.