В Белогорске двое мужчин избили водителя и угнали его автомобиль

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В полицию Белогорска поступило сообщение о том, что двое неизвестных напали на мужчину за рулем, причинили ему телесные повреждения и угнали принадлежащий ему автомобиль. Происшествие случилось рано утром в районе дома по улице Производственной, куда водитель подвез угонщиков.

На розыск и задержание угнанного автомобиля и лиц, причастных к данному происшествию, были ориентированы все наряды, осуществляющие патрулирование улиц Белогорска.

Одного из злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Второго подозреваемого сотрудники ДПС обнаружили на парковке, где он пытался спрятаться за одним из автомобилей.

По факту нападения на гражданина и незаконного завладения его автомобилем следователи полиции Белогорска возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 166 УК РФ.

Подозреваемые признались в содеянном. Автомобиль изъят и возвращён законному владельцу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.