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11ноября
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сегодня, 17:35 6

В Белогорске двое мужчин избили водителя и угнали его автомобиль

В Белогорске двое мужчин избили водителя и угнали его автомобиль
Фото: moi-portal.ru

В полицию Белогорска поступило сообщение о том, что двое неизвестных напали на мужчину за рулем, причинили ему телесные повреждения и угнали принадлежащий ему автомобиль. Происшествие случилось рано утром в районе дома по улице Производственной, куда водитель подвез угонщиков.

На розыск и задержание угнанного автомобиля и лиц, причастных к данному происшествию, были ориентированы все наряды, осуществляющие патрулирование улиц Белогорска.

Одного из злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Второго подозреваемого сотрудники ДПС обнаружили на парковке, где он пытался спрятаться за одним из автомобилей.

По факту нападения на гражданина и незаконного завладения его автомобилем следователи полиции Белогорска возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 166 УК РФ.

Подозреваемые признались в содеянном. Автомобиль изъят и возвращён законному владельцу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#Белогорск #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    И опять Бичегорск. Второй раз за неделю.

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    DimonSИ опять Бичегорск. Второй раз за неделю.


    За что такая нелюбовь к Белогорску?

    Происшествий у нас не больше, чем в других городах области.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    МелиссаЗа что такая нелюбовь к Белогорску?

    Происшествий у нас не больше, чем в других городах области.


    Может ему просто в местном кабаке морду набили за некультурное поведение, вот и печалится... )

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Может и меньше. Но освящают намного чаще. Кстати, это прозвище как раз ваши же жители и озвучили. И не один раз. На другом форуме.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    DimonSМожет и меньше. Но освящают намного чаще. Кстати, это прозвище как раз ваши же жители и озвучили. И не один раз. На другом форуме.


  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    DimonSКстати, это прозвище как раз ваши же жители и озвучили. И не один раз. На другом форуме.


    А зачем им уподобляться?

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