В Благовещенске сообщили о заминировании Амурской ярмарки, рынка ГСТК и района ВДНХ (видео)

В Благовещенске спецслужбы оцепили здания Амурской ярмарки и центрального рынка ГСТК в микрорайоне, расположенного по адресу: Игнатьевское шоссе, 11. Рядом со зданиями стоят машины МЧС, скорой помощи, силовых структур. Сообщают о звонках с угрозой минирования зданий.

Как сообщают очевидцы, из здания Амурской ярмарки эвакуировали посетителей и сотрудников. Одна женщина-продавец рассказала, что работает тут уже четыре года и такого не было. Но во время эвакуации им сказали не расходиться, возможно, скоро они смогут вернуться на свои рабочие места. Внутри работают специалисты.

Дорогу возле здания не перекрыли, движение остается свободное.

Между тем жители многоэтажного жилого дома, в котором располагается рынок ГСТК, наблюдали за оцеплением и эвакуацией из торгового центра. «Вообще, нас возмущает, что спецслужбы никак не оповестили жильцов дома о возможной опасности, – заявила жительница дома. – Хотя бы в громкоговорители объявили, что нужно эвакуироваться. Из рынка всех вывели, а сверху находится 200 квартир».

Как стало известно позже, около 17:30 оцепление вокруг рынка ГСТК было снято.

Также очевидцы сообщают о том, что спецслужбы оцепляли территорию и перекрывали движение на улице Театральной в районе ТРЦ «Реал».

В Уголовном кодексе по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма можно получить штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до трех лет.