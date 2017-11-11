Снежный городок в Благовещенске начнут строить 25 ноября

Фото: gelio.livejournal.com

Снежный городок на главной площади Благовещенска планируют начать строить 25 ноября. Завершить работы на объекте должны до 25 декабря. В нем появятся 22 снежных и 25 ледовых фигур: скульптуры волка и зайца из «Ну, погоди!», Винни Пуха, Чебурашки, трёх богатырей.

Художники подготавливают эскизы, но часть фигур будет вновь выполнена по рисункам горожан. Ранее администрация города Благовещенска объявила конкурс на лучший эскиз фигуры для снежного городка. На конкурс от жителей города поступило 49 работ. Они предложили разместить в городке ледовую фотозону с крыльями, ракету и космонавта, электромобиль, повозку Снежной Королевы, «волшебный дуб», «Портал исполнения желаний», горку «Чудо-юдо Рыба-кит», горку-паровоз и многое другое. Лучшие работы скоро выберут.

Кроме снежных и ледовых скульптур, на площади будет установлена искусственная ель высотой 21 метр, оборудуют 8 горок, две из которых будут предназначены для взрослых. В центре площади традиционно появится каток размером 60 на 30 метров с пунктом проката коньков.

«Всего на территории Благовещенска будет открыто 69 ледовых площадок, что больше по сравнению с прошлым годом. Две новые хоккейные коробки появились на улице Строителей, 66, и Игнатьевском шоссе, 4», – рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека. Прокат коньков запланирован на восьми из них.

Начальник управления культуры Виктория Хопатько рассказала, что 31 декабря с 18:30 на катке и территории снежного городка пройдут игровые и конкурсные программы, в 19:00 на сцене начнется театрализованное представление, которое завершится в 20:00 праздничным фейерверком.

Со 2 по 8 января 2018 года с 13:00 до 15:00 запланирована работа аниматоров в костюмах ростовых кукол.

Как рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Казанцев, улицы города украсят подсветкой, к её монтажу приступят уже 15 ноября. Гирляндами «Сосулька» и «Снежинка» украсят участки улиц Ленина, Калинина, Зейская, Шевченко, Театральная, Октябрьская, Чайковского. Светодиодные деревья появятся на улице Горького, в скверах ЦЭВа, 43 квартала и на кольцевых развязках, сообщает пресс-служба городской администрации.