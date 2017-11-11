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«Драма Благовещенска»: для москвичей Благовещенск становится хрестоматийным примером «неудавшегося города»

«Драма Благовещенска»: для москвичей Благовещенск становится хрестоматийным примером «неудавшегося города»

Периодически публичные люди из центральной части России высказываются о Благовещенске как о городе, который не выглядит полноценным или который «проиграл» соседнему Хэйхэ в развитии. Столица Приамурья в их речах стала уже хрестоматийным примером «неудавшегося города» на окраине России. Теперь к хору присоединился философ и публицист Кирилл Мартынов.

Сотрудник Высшей школы экономики, кандидат философских наук Кирилл Мартынов на своей странице в соцсети высказался о Красноярске – крайнем мегаполисе России, расположенном «в самом сердце континента, в долгих зимних льдах, за полтысячи километров до других крупных городов». Далее философ говорит о том, что освоить эти просторы Россия так и не смогла.

«Сибирь четыре столетия была нашим фронтиром, на Дальнем Востоке стоял призрак великой тихоокеанской России, второй Калифорнии, да так и не выстоял. Фронтир остался полуосвоенным, закрепиться на нем толком так и не получилось, напоминанием чему сегодня становится, например, драма Благовещенска, освещенного огнями Хэйхэ».

Хотя о Благовещенске речи в тексте нет, но именно столица Приамурья приводится в качестве «хрестоматийного примера» полуосвоенных просторов Сибири и Дальнего Востока, где Россия, по словам Кирилла Мартынова, так толком и не закрепилась.

Действительно, Благовещенск известные россияне достаточно часто сравнивают с соседним Хэйхэ, причем не в пользу первого. Наиболее известным стало выступление журналиста Серея Доренко, на которое среагировали не только общественники, но и местные власти.

В эфире программы «Подъём» на радио «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил: «Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой, и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в трущобах, благовещенцы… они сидят в своих жалких бетонных конурках, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится». На ответное возмущение горожан Доренко записал видео, в котором сказал следующее: «Теперь у меня Благовещенск ассоциируется не только с кошачьей мочой, но и с вонью узколобой кирзы и с кислым запахом захолустного безделья».

Совсем недавно писатель Виктор Ерофеев, побывавший в Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень», назвал областной центр Мухосранском – и снова в сравнении с Хэйхэ. «Получается два таких города-спектакля. Один город – спектакль для китайцев. Такой старый, провинциальный русский город с традициями купеческими. Один город развивающийся, просто какое-то фэнтези. На глазах растут эти небоскребы».

Актер Максим Аверин назвал Благовещенск серым городом: «Благовещенск такой серый город, а там река, и через реку – вид на Китай. Ты смотришь, как будто из-за железного занавеса, а там – огни!» Журналист журнала «Сноб» Ксения Соколова, описывая Благовещенск, а именно его улицу Театральную, пишет о «вросших в землю деревянных домишках». А вот китайский город Хэйхэ сиял ей «огнями Лас-Вегаса».

Директор Института Конфуция Николай Кухаренко все же считает, что никакой «драмы Благовещенска» нет. «Все эти огни Хэйхэ, которые мы видим – это потемкинская деревня. Существует специальная государственная программа для приграничных территорий – для того чтобы пускать пыль в глаза. Подходишь ближе – штукатурка потрескавшаяся, заходишь за фасад – там ослик грязный стоит и помои на улицу выливают. В Благовещенске такого нет и не надо к такому стремиться. У нас в городе чисто, у нас самобытная архитектура. И многие люди – и иностранцы, и русские – попадают к нам и раскрывают рот. Американец недавно увидел четвертую школу и ахнул: Капитолий! Это ничуть не хуже, чем в Питере. Конечно, в чем мы отстаем точно – не Благовещенск, а Россия в целом – это развитие транспорта. Из Хэйхэ можно без проблем долететь почти в любую точку Китая. В КНР вовсю строят скоростные железнодорожные маршруты. У них дороги не лопаются зимой. Зато с экологической точки зрения Благовещенск лучше, продукты у нас лучше. В целом, конечно, у нас есть недостатки. Надо их знать, но в реку не бросаться из-за этого», – уверен Николай Кухаренко.

Руководитель регионального отделения организации «Опора России» Борис Белобородов согласен, что Хэйхэ развивается быстрее Благовещенска. «В мнении этого автора есть только доля правды. Степень изменений к лучшему в Хэйхэ однозначно больше, чем в Благовещенске. Я приехал в Благовещенск в 80-е, и тогда напротив города практически не было: максимум трех-, четырехэтажные дома, а в основном хижины. Никакой набережной. А Благовещенск тогда выглядел достаточно основательно – уже даже был 14-этажный дом. С тех пор Хэйхэ значительно вырос, особенно улица рядом с берегом Амура. Но есть такая истина: с низкого старта прыгать легче, потому и перемены в Хэйхэ заметнее. Но это не значит, что у нас всё плохо – у нас просто более высокий старт был, – поясняет Борис Леонидович. – С другой стороны, многое в Хэйхэ строилось на федеральные деньги. Строится ли Благовещенск на федеральные деньги? Пожалуй, нет. Только недавно появились проекты, которые строятся частично на федеральные деньги».

Считаете ли вы «драматичной» разницу между Благовещенском и Хэйхэ?

Безусловно, мне стыдно за наш город

Хэйхэ, конечно, обогнал Благовещенск в развитии

У Хэйхэ просто фасад красивый, а внутри он ничем не лучше Благовещенска

Это все китайская мишура. Благовещенск был и остается лучшим в этой паре

Просмотров всего: 5378

#интернет #Китай

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Комментарии
Показать все (59) Обсудить на форуме
  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    наверное, и большинство благовещенцев согласятся с подобной оценкой, как это ни обидно.

  • Евлеслав

    Евлеслав
    4 часа назад

    Нет. Не соглашусь. У нас в городе хорошо

  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Мартынов.... не его ли фамилия мелькала в разразившемся на днях большом скандале в ВШЭ?

  • full

    full
    4 часа назад

    Кандидат философских наук и философ - две разницы. А вот москвич и мудак - почти что слова синонимы.

  • v77

    v77
    4 часа назад

    Бред это всё. Словоблудие, не имеющее под собой никаких оснований. Вросшие в землю деревянные дома.. Да они в каждом крупном городе есть. Я скажу больше - крупные дальневосточные города, такие как Хабаровск, Владивосток, Благовещенск во многом выигрывают у подобных им городов Зауралья (в сторону запада). Уж поверьте, уважаемые эксперты, которые пишут о Благовещенске каку, я во многих из них был и могу это смело заявить. Более того, я живу в Москве, в которой, недостатков уж точно по-более, чем в Благовещенске. Более характерно для Москвы отковыривать от окошек грязь в многочисленных безликих бетонных девятиэтажках, за пределами третьего кольца. Зайдите в гости в квартиру к истинному москвичу - и вы потоните в скопище грязи и слизистую носа защипит от смрада. Так называемые понаехавшие живут напорядок выше.. Об этом бы написал Доренко. Я еще больше скажу. Когда я бываю в Западной Европе и наступает время возвращаться в Москву - плакать хочется, настолько контраст ощутим.

    Тоже мне, богема..

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    4 часа назад

    v77

    Бред это всё. Словоблудие, не имеющее под собой никаких оснований. Вросшие в землю деревянные дома.. Да они в каждом крупном городе есть. Я скажу больше - крупные дальневосточные города, такие как Хабаровск, Владивосток, Благовещенск во многом выигрывают у подобных им городов Зауралья (в сторону запада). Уж поверьте, уважаемые эксперты, которые пишут о Благовещенске каку, я во многих из них был и могу это смело заявить. Более того, я живу в Москве, в которой, недостатков уж точно по-более, чем в Благовещенске. Более характерно для Москвы отковыривать от окошек грязь в многочисленных безликих бетонных девятиэтажках, за пределами третьего кольца. Зайдите в гости в квартиру к истинному москвичу - и вы потоните в скопище грязи и слизистую носа защипит от смрада. Так называемые понаехавшие живут напорядок выше.. Об этом бы написал Доренко. Я еще больше скажу. Когда я бываю в Западной Европе и наступает время возвращаться в Москву - плакать хочется, настолько контраст ощутим. Тоже мне, богема..



    Живу в Москве... Бываю в Западной Европе... А в Благовещенске замечательно, но любить его лучше на расстоянии?

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Евлеслав

    Нет. Не соглашусь. У нас в городе хорошо



    Хорошо?

    Выход от печки, то бишь от речки:

    1. "Золотая миля" - за железным забором пустошь, поросшая травой;

    2. Площадь имени В.И Ленина с убитым фонтаном;

    3. Центральная городская лужа, многолетнее море разливанное между домами по улице 50 лет Октября №27 и №29 ("Небесный Хуафу");

    4. Здесь же поднадоевшая всем история грязной территории фонтана "Бабочка" + торговая, почти базарно-вокзальная, площадка;

    5. Сквер ДК Профсоюзов с не крашенными и провалившимися лавочками, загаженной территорией, полузасохшими деревьями, кривыми тропинками без плитки.

    Все это - центр города, его лицо. Всего лишь четыре квартала по улице 50 лет Октября, не сворачивая...

  • izlesa

    izlesa
    4 часа назад

    Хорошо знаю Владивосток, Хабаровск. Была в Москве, Екатеринбурге, Казани. А жить приехала в Благовещенск. Нравится мне здесь. Серым город не считаю. Считаю не корректным сравнение городов разных масштабов.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Город не серый - он не ухоженный.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Myxira

    Евлеслав

    Нет. Не соглашусь. У нас в городе хорошо



    Хорошо?

    Выход от печки, то бишь от речки:

    1. "Золотая миля" - за железным забором пустошь, поросшая травой;

    2. Площадь имени В.И Ленина с убитым фонтаном;

    3. Центральная городская лужа, многолетнее море разливанное между домами по улице 50 лет Октября №27 и №29 ("Небесный Хуафу");

    4. Здесь же поднадоевшая всем история грязной территории фонтана "Бабочка" + торговая, почти базарно-вокзальная, площадка;

    5. Сквер ДК Профсоюзов с не крашенными и провалившимися лавочками, загаженной территорией, полузасохшими деревьями, кривыми тропинками без плитки.

    Все это - центр города, его лицо. Всего лишь четыре квартала по улице 50 лет Октября, не сворачивая...



    Но, согласитесь, ведь - это не Благовещенск - неудавшийся город. А целенаправленная ставленническая политика из центра, устанавливаюшая таких руководителей "эффективных" на благо доения области и города извне, которые и хрюкнуть ничего не могут против наверх, иначе будут отлучены от корыта, поэтому и морщат и забирают все себе на карман люди и их фирмы из других регионов все более или менее приносящее копейку, и налоги платят в другие регионы.

    Да и "эффективные ставленники" заняты явно не городом и населением, а кому бы впарить городское имущество, сдать в аренду и прочее.

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    vertex

    Myxira

    Евлеслав

    Нет. Не соглашусь. У нас в городе хорошо



    Хорошо?

    Выход от печки, то бишь от речки:

    1. "Золотая миля" - за железным забором пустошь, поросшая травой;

    2. Площадь имени В.И Ленина с убитым фонтаном;

    3. Центральная городская лужа, многолетнее море разливанное между домами по улице 50 лет Октября №27 и №29 ("Небесный Хуафу");

    4. Здесь же поднадоевшая всем история грязной территории фонтана "Бабочка" + торговая, почти базарно-вокзальная, площадка;

    5. Сквер ДК Профсоюзов с не крашенными и провалившимися лавочками, загаженной территорией, полузасохшими деревьями, кривыми тропинками без плитки.

    Все это - центр города, его лицо. Всего лишь четыре квартала по улице 50 лет Октября, не сворачивая...



    Но, согласитесь, ведь - это не Благовещенск - неудавшийся город. А целенаправленная ставленническая политика из центра, устанавливаюшая таких руководителей "эффективных" на благо доения области и города извне, которые и хрюкнуть ничего не могут против наверх, иначе будут отлучены от корыта, поэтому и морщат и забирают все себе на карман люди и их фирмы из других регионов все более или менее приносящее копейку, и налоги платят в другие регионы.

    Да и "эффективные ставленники" заняты явно не городом и населением, а кому бы впарить городское имущество, сдать в аренду и прочее.



    ++++++++++++++++++++++

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Опять тема для гундосов...ща, польются слезы/сопли несчастных жителей благовещенска...бедняг силой держат в скмом неухоженном городе мира...

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    vertex

    Myxira





    Но, согласитесь, ведь - это не Благовещенск - неудавшийся город.



    Соглашусь. Простой косметический ремонт чаши фонтана на центральной площади, даже в отсутствии свободных средств, до лучших времен, можно организовать. Лужу ликвидировать большого труда и затрат не составит. Откопать и покрасить лавочки в сквере, обрезать сухие ветки деревьев - не велики затраты. Элементарный порядок навести.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    3 часа назад

    Shift

    Опять тема для гундосов...ща, польются слезы/сопли несчастных жителей благовещенска...бедняг силой держат в скмом неухоженном городе мира...



    Да не в неухоженности дело, а в отсутствии перспектив. Москва реально ведет политику высасывания всех ресурсов, не давая никакой возможности развития города и области. Для этого тут сидят «свои» люди. Константинов, к примеру...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад



    Директор Института Конфуция Николай Кухаренко все же считает, что никакой «драмы Благовещенска» нет. «Все эти огни Хэйхэ, которые мы видим – это потемкинская деревня. Существует специальная государственная программа для приграничных территорий – для того чтобы пускать пыль в глаза.



    И этот человеки директор института ?

    А он по Китаю хоть раз проехал?

    Откуда у него информация ?

    Он бы просто офигел побывав в Китае (не только ХХ, который Китаем назвать очень сложно).

    Китай так широко шагает в развитии, что ХХ это просто захолустье, невзирая на его кажущееся нам бурное развитие.

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Жить можно хоть где, даже в Мухосранске, но именно жить! Это когда есть как минимум любимая работа и достойная плата за эту работу, возможность законно сходить в отпуск. Чтобы ты не думал в магазине что купить подешевле, высматривая цены, чтобы дотянуть... Чтобы хватало денег на то, чтобы съездить с семьёй отдохнуть у моря... Чтобы были деньги на "бесплатную" медицину... А так это не жизнь, выживание, да и только! А то что область много лет торгующая с Китаем, так и не смогла отстроить себе красивый город Благовещенск, так то есть факт, позор таким руководителям!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Myxira

    vertex

    Myxira





    Но, согласитесь, ведь - это не Благовещенск - неудавшийся город.



    Соглашусь. Простой косметический ремонт чаши фонтана на центральной площади, даже в отсутствии свободных средств, до лучших времен, можно организовать. Лужу ликвидировать большого труда и затрат не составит. Откопать и покрасить лавочки в сквере, обрезать сухие ветки деревьев - не велики затраты. Элементарный порядок навести.



    На этом бабло не намоешь. То ли дело общагу продать, или забор тендеровать.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    NatashaBlag

    Shift

    Опять тема для гундосов...ща, польются слезы/сопли несчастных жителей благовещенска...бедняг силой держат в скмом неухоженном городе мира...



    Да не в неухоженности дело, а в отсутствии перспектив. Москва реально ведет политику высасывания всех ресурсов, не давая никакой возможности развития города и области. Для этого тут сидят «свои» люди. Константинов, к примеру...



    А чей он ставленник?

  • Вeautiful

    Вeautiful
    3 часа назад

    вот сейчас прям обидно стало за Благовещенск. И такая впечатлительность от ХХ вышеназванных москвичей несколько удивляет.

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    Благовещенск шикарный, не большой, удобный для проживания город, руководители нормальные городу и области нужны, а их нет, поэтому в таком виде город и область находится

    сколько уже про центральный фонтан и площадь ленина говорили, писали, и до сих пор никто не чешется по этому поводу, как была разруха так и осталась

    может просто власти города и области об этом не знают? выкладывайте по чаще фото разрухи, чтоб власти знали, где в городе разруха может и исправят что нибудь

  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    Город как город, вся Россия такая.

  • Вeautiful

    Вeautiful
    2 часа назад

    Karasik

    Город как город, вся Россия такая.



    и что ровняться на Москву...А Москва это Россия?(с)

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    2 часа назад

    Пусть сидят в своей Маскве и не умничают. Чего привязались к нам?

    Мне вот их город не понравился. И что теперь? Писать теперь, какой он стремный и дорогой по сравнению с Токио?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    Москва тоже колхоз по сравнению с другими иностранными городами. не зря иностранцы не любят маскву.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    неблагодарые. надо закрыть амурскую осень

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    ShiftОпять тема для гундосов...ща, польются слезы/сопли несчастных жителей благовещенска...бедняг силой держат в скмом неухоженном городе мира...


    Речь не об неухоженности. Отсутствие регулярного и доступного авиа и жд сообщения, дорогущая логистика - это всё слагаемые развития. Тупик в прямом смысле.

    А так - тихий провинциальный городок без перспектив роста.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    NatashaBlag

    Shift

    Опять тема для гундосов...ща, польются слезы/сопли несчастных жителей благовещенска...бедняг силой держат в скмом неухоженном городе мира...



    Да не в неухоженности дело, а в отсутствии перспектив. Москва реально ведет политику высасывания всех ресурсов, не давая никакой возможности развития города и области. Для этого тут сидят «свои» люди. Константинов, к примеру...



    да шо вы говорите ...

    слезки утрите, у вас вон сопелька на губе повисла, уберите....

    а в других городах ни кто не сидит? ну там ставленники от москвы..тока благи коснулась сия длань? они сами по себе такие неухоженные местами?....в пору застрелиться на набережной от безисходности...

    перспектив у нее нет.....езжай в архару, там перспектив много...

    а уж хабаровск то как развит, все дома вросшие снесли и понастроили небоскребов..и в екатеринбурге тоже, в Иркутске..кароч везде хорошо, а блага серость..

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Геральт

    Shift

    Опять тема для гундосов...ща, польются слезы/сопли несчастных жителей благовещенска...бедняг силой держат в скмом неухоженном городе мира...



    Речь не об неухоженности. Отсутствие регулярного и доступного авиа и жд сообщения, дорогущая логистика - это всё слагаемые развития. Тупик в прямом смысле. А так - тихий провинциальный городок без перспектив роста.


    и это повод периодически обсирать город в котором живешь? не нравится вали туда где хорошо, кто тебя держит? или мазохист?..живешь тут, делай его лучше, краше..добивайся...ах ну да, ныть и гундеть всегда проще..

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    есть города с похуже тр.доступностью, люди живут там и не скулят...хотя наверное везде есть гундосы, чоэт я в самом деле..

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    Shift
    Геральт

    Shift

    Опять тема для гундосов...ща, польются слезы/сопли несчастных жителей благовещенска...бедняг силой держат в скмом неухоженном городе мира...



    Речь не об неухоженности. Отсутствие регулярного и доступного авиа и жд сообщения, дорогущая логистика - это всё слагаемые развития. Тупик в прямом смысле. А так - тихий провинциальный городок без перспектив роста.


    и это повод периодически обсирать город в котором живешь? не нравится вали туда где хорошо, кто тебя держит? или мазохист?..живешь тут, делай его лучше, краше..добивайся...ах ну да, ныть и гундеть всегда проще..


    а я не ною, мне он нравится и я в нем свой. еслиб хотел свалил бы, возможностей хватает.

    Я тебе факты констатирую, а ты браваду устраиваешь...

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    я уж и молчу про нашу таможню

  • Mehta

    Mehta
    1 час назад

    а маскалики не хотят вернуть все то что отсосали у области,верните москвичи и мы посмотрим на вас голопопых.

  • Mehta

    Mehta
    1 час назад

    шибко умным москвичам хочу напомнить 1991 год, видала я вашу столицу грязь замуздыканый город, полки пустые,---вы хотите повтора???? А если нет, так заткнитесь паразиты, вы всю страну грабанули , вы живете за чужой счет.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    full

    Кандидат философских наук и философ - две разницы.

    А вот москвич и мудак - почти что слова синонимы.



    :-D

  • Mehta

    Mehta
    1 час назад

    А вы благовещенцы не слушайте му да звонарей! Благовещенск хороший город, с тем условием в котором вы выживаете-просто молодцы.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    NatashaBlag
    v77

    Бред это всё. Словоблудие, не имеющее под собой никаких оснований. Вросшие в землю деревянные дома.. Да они в каждом крупном городе есть. Я скажу больше - крупные дальневосточные города, такие как Хабаровск, Владивосток, Благовещенск во многом выигрывают у подобных им городов Зауралья (в сторону запада). Уж поверьте, уважаемые эксперты, которые пишут о Благовещенске каку, я во многих из них был и могу это смело заявить. Более того, я живу в Москве, в которой, недостатков уж точно по-более, чем в Благовещенске. Более характерно для Москвы отковыривать от окошек грязь в многочисленных безликих бетонных девятиэтажках, за пределами третьего кольца. Зайдите в гости в квартиру к истинному москвичу - и вы потоните в скопище грязи и слизистую носа защипит от смрада. Так называемые понаехавшие живут напорядок выше.. Об этом бы написал Доренко. Я еще больше скажу. Когда я бываю в Западной Европе и наступает время возвращаться в Москву - плакать хочется, настолько контраст ощутим. Тоже мне, богема..



    Живу в Москве... Бываю в Западной Европе... А в Благовещенске замечательно, но любить его лучше на расстоянии?


    Всякое бывает. Я вот в последнее время работаю в Токио, но Благовещенск люблю не только на расстоянии - прописка у меня Благовещенская, хоть и не живу в нём, даже когда возвращаюсь на Родину, ибо место жительства в районе.



    И что мне теперь, из за этого не любить свой родной город?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Смешно, тот же ХХ, огнями показушно сияет, двинь вглубь там трущебы похуже наших. Эти скоты приезжающие на Амурскую осень не обламываются бабла тут стригануть и обгадить наш городок. При хорошим управленце город был бы в порядке, тот же Мигуля за городом поинтереснее следил нежели нынешние управленцы. Но тут живут люди, и многие любят Благовещенск.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Shiftесть города с похуже тр.доступностью, люди живут там и не скулят...хотя наверное везде есть гундосы, чоэт я в самом деле..


    Демагогию не разводи. Благовещенск - это столица области, в которой реализуются или уже реализовались самые крупные и полезные в РФ проекты. Ну это со слов пропагандонов. Так кого же рожна из этой столицы невозможно на поезде добраться ни до Москвы, ни до Владивостока? Какого черта такая позорная таможня(которая арендуется у частника. WTF??? Фактически границей руководит частник.)? А в международном терминале нашего аэропорта были? Я когда к нему первый раз подошел, подумал что это общественный туалет, даже 10 рублей приготовил. Так вот, о чём базар, друже?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Наконец - то АмурИнфо выдал правильную тему для обсуждения! Более чем злободневно.

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    1 час назад

    Убогая статейка, в которой ретранслировано мнение московских певцов ртом, художников г*вном и непродажного (гы-гы) Сергея Доренки. Причем, никто из них в Хэй-Хэ даже и не бывал и не видел нищих "красот" за "небоскрёбами", выключающих ночную подсветку ровно в 22:00 местного.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Интересно было бы послушать что наша мэр сказала бы в ответ) или у нее очки розовые?

  • amur-japan.ru

    amur-japan.ru
    1 час назад

    Я вот думаю, это банальная зависть, у нас такие офигительные люди, яркие, талантливые, одаренные от Бога просто, что всем этим подержанным Доренко обидно. И город очень классный, компактный, самобытный, с таким расположением необычным. Что касается старых деревянных домов, так это национальный колорит, вон в Японии полно старых деревянных домов, даже в Токио. Насчет таможни согласна, это капец. А так город очень перспективный, хозяев нет только, люди очень крутые.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Политика у нас такая,все деньги в Москву,весь товар через Москву,даже бандероль маленькую отправить в Китай тоже через Москву,поэтому у нас и зарплаты и пенсии малоимущим пенсионерам маленькие и что скажут из Москвы правительство,то амурские чиновники и делают беспрекословно,такова жизнь.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад







    А в международном терминале нашего аэропорта были? Я когда к нему первый раз подошел, подумал что это общественный туалет, даже 10 рублей приготовил.



    В других городках подороже будет - 50 рубчиков.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Mehtaшибко умным москвичам хочу напомнить 1991 год, видала я вашу столицу грязь замуздыканый город, полки пустые,---вы хотите повтора????


    Да нет, против полок в других городах, московские тогда были куда как менее пустыми!



    В то время руководство столицы, дабы товары в московских магазинах меньше доставались приезжим, использовали карточки москвича и товар отпускался только при предъявлении этой карточки, без неё - товар не продавался несмотря на наличие денег на его оплату.



    "Колбасные поезда" тоже подтверждают тот факт, что в Москве тогда товаров на полках имелось поболее и было заметно посытнее, нежели в других городах.

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    Вeautiful 1 час назад

    Karasik

    Город как город, вся Россия такая.

    и что ровняться на Москву...А Москва это Россия?(с)

    В Москве, кстати, попахивает местами точно также как и во всей Азии. В прямом смысле слова.

  • amur-japan.ru

    amur-japan.ru
    1 час назад

    Да и хрен с ней, с москвой. У нас в области столько всего, что сами себя накормить можем, а при желании и одеть и обуть, Китай если что рядом, да и ресурсов полно. Если все это области будет доставаться.

    Эти же умники с потасканными мордами, простите, ничего умного сказать не могут, только ездить сюда, а потом так вот платить за гостеприимство. Быдловское поведение и провокация сепаратистких настроений.

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    нормальный город Благовещенск

    солнечный, уютный

    не самый лучший, но есть значительно хуже

    чистенький, пробок нет - уже хорошо

    бюджет бы по-больше и с транспортом вопрос решить и вообще зажили бы

    все познается в сравнении

    а на московских философов, не знающих географию плевать с высокой колокольни

  • Mehta

    Mehta
    1 час назад

    Лютцов

    Mehta

    шибко умным москвичам хочу напомнить 1991 год, видала я вашу столицу грязь замуздыканый город, полки пустые,---вы хотите повтора????



    Да нет, против полок в других городах, московские тогда были куда как менее пустыми!

    В то время руководство столицы, дабы товары в московских магазинах меньше доставались приезжим, использовали карточки москвича и товар отпускался только при предъявлении этой карточки, без неё - товар не продавался несмотря на наличие денег на его оплату.

    "Колбасные поезда" тоже подтверждают тот факт, что в Москве тогда товаров на полках имелось поболее и было заметно посытнее, нежели в других городах.



    Я была у подруги сразу после путча, капец, какие карточки, смена власти, там орава в 10 миллионов, которая хотела кушать, я вам говорю, полки магазинов реально пустые, сводки по тв-бедным москвичам кушать осталось на неделю, прилетела в гарнизон в завитую, в магазинах молочко молокозавода, маслице, в заготконторе косулятина сохатина икра минтая тазиками, стены своей квартиры целовала от радости ,что на ДВ, это потом началось веселье с голодухой, когда из благи в москву деньги везли вагонами, я не ошиблась вот именно выгонами.

  • Айнура

    Айнура
    52 минуты назад

    mm_Дмитрий ВанинУбогая статейка, в которой ретранслировано мнение московских певцов ртом, художников г*вном и непродажного (гы-гы) Сергея Доренки. Причем, никто из них в Хэй-Хэ даже и не бывал и не видел нищих "красот" за "небоскрёбами", выключающих ночную подсветку ровно в 22:00 местного.


    Как же я с Вами согласна!!!

  • tankist btb

    tankist btb
    38 минут назад

    благовещенск это провинция и город чинуш. нет ни работы ни зарплаты. всё правильно сказано.

  • Хризантема

    Хризантема
    29 минут назад

    Благовещенск -захудалый город, я согласна. Гордиться можно только некоторыми людьми, например коллективом Ровесники, простыми работягами, делающими свою работу за унизительную зарплату, несколькими учеными, плеядой хороших учителей, несколькими врачами, художниками, спортсменами,писателями и поэтами ..Все остальное очень печально...

  • Соната

    Соната
    23 минуты назад

    думаю, хорошо, что они по области не проехали: тыгда, уруша, зея. токур...

  • Соната

    Соната
    22 минуты назад

    эпитеты были б еще не те

  • Оптимальный

    Оптимальный
    19 минут назад

    Благовещенск лучший город МИРА

  • Николай28регион

    Николай28регион
    14 минут назад

    А может москвичей послать куда подальше !!!! Вся Россия их кормит !! А они еще пасть свою вонючую открывают ! Да если бы не другие регионы России, они бы подохли уже давно.

  • Айнура

    Айнура
    14 минут назад

    А Вы давно захолустья ЦФО посещали? Прав Shift, тема - для нытиков.

  • Вeautiful

    Вeautiful
    12 минут назад

    Shift

    и это повод периодически обсирать город в котором живешь? не нравится вали туда где хорошо, кто тебя держит? или мазохист?..живешь тут, делай его лучше, краше..добивайся...ах ну да, ныть и гундеть всегда проще..



    плюсую

  • SEM

    SEM
    3 минуты назад

    Зачем повторять глупости самовлюбленных и не самых умных людей . Просветите их об огнях Хейхе, снимок из космоса покажите тот самый -известный. Можно , конечно , президенту эти изречения озвучить . Может , перестанут нашу электроэнергию туда за копейки продавать .

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