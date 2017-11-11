«Драма Благовещенска»: для москвичей Благовещенск становится хрестоматийным примером «неудавшегося города»

Периодически публичные люди из центральной части России высказываются о Благовещенске как о городе, который не выглядит полноценным или который «проиграл» соседнему Хэйхэ в развитии. Столица Приамурья в их речах стала уже хрестоматийным примером «неудавшегося города» на окраине России. Теперь к хору присоединился философ и публицист Кирилл Мартынов.

Сотрудник Высшей школы экономики, кандидат философских наук Кирилл Мартынов на своей странице в соцсети высказался о Красноярске – крайнем мегаполисе России, расположенном «в самом сердце континента, в долгих зимних льдах, за полтысячи километров до других крупных городов». Далее философ говорит о том, что освоить эти просторы Россия так и не смогла.

«Сибирь четыре столетия была нашим фронтиром, на Дальнем Востоке стоял призрак великой тихоокеанской России, второй Калифорнии, да так и не выстоял. Фронтир остался полуосвоенным, закрепиться на нем толком так и не получилось, напоминанием чему сегодня становится, например, драма Благовещенска, освещенного огнями Хэйхэ».

Хотя о Благовещенске речи в тексте нет, но именно столица Приамурья приводится в качестве «хрестоматийного примера» полуосвоенных просторов Сибири и Дальнего Востока, где Россия, по словам Кирилла Мартынова, так толком и не закрепилась.

Действительно, Благовещенск известные россияне достаточно часто сравнивают с соседним Хэйхэ, причем не в пользу первого. Наиболее известным стало выступление журналиста Серея Доренко, на которое среагировали не только общественники, но и местные власти.

В эфире программы «Подъём» на радио «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил: «Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой, и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в трущобах, благовещенцы… они сидят в своих жалких бетонных конурках, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится». На ответное возмущение горожан Доренко записал видео, в котором сказал следующее: «Теперь у меня Благовещенск ассоциируется не только с кошачьей мочой, но и с вонью узколобой кирзы и с кислым запахом захолустного безделья».

Совсем недавно писатель Виктор Ерофеев, побывавший в Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень», назвал областной центр Мухосранском – и снова в сравнении с Хэйхэ. «Получается два таких города-спектакля. Один город – спектакль для китайцев. Такой старый, провинциальный русский город с традициями купеческими. Один город развивающийся, просто какое-то фэнтези. На глазах растут эти небоскребы».

Актер Максим Аверин назвал Благовещенск серым городом: «Благовещенск такой серый город, а там река, и через реку – вид на Китай. Ты смотришь, как будто из-за железного занавеса, а там – огни!» Журналист журнала «Сноб» Ксения Соколова, описывая Благовещенск, а именно его улицу Театральную, пишет о «вросших в землю деревянных домишках». А вот китайский город Хэйхэ сиял ей «огнями Лас-Вегаса».

Директор Института Конфуция Николай Кухаренко все же считает, что никакой «драмы Благовещенска» нет. «Все эти огни Хэйхэ, которые мы видим – это потемкинская деревня. Существует специальная государственная программа для приграничных территорий – для того чтобы пускать пыль в глаза. Подходишь ближе – штукатурка потрескавшаяся, заходишь за фасад – там ослик грязный стоит и помои на улицу выливают. В Благовещенске такого нет и не надо к такому стремиться. У нас в городе чисто, у нас самобытная архитектура. И многие люди – и иностранцы, и русские – попадают к нам и раскрывают рот. Американец недавно увидел четвертую школу и ахнул: Капитолий! Это ничуть не хуже, чем в Питере. Конечно, в чем мы отстаем точно – не Благовещенск, а Россия в целом – это развитие транспорта. Из Хэйхэ можно без проблем долететь почти в любую точку Китая. В КНР вовсю строят скоростные железнодорожные маршруты. У них дороги не лопаются зимой. Зато с экологической точки зрения Благовещенск лучше, продукты у нас лучше. В целом, конечно, у нас есть недостатки. Надо их знать, но в реку не бросаться из-за этого», – уверен Николай Кухаренко.

Руководитель регионального отделения организации «Опора России» Борис Белобородов согласен, что Хэйхэ развивается быстрее Благовещенска. «В мнении этого автора есть только доля правды. Степень изменений к лучшему в Хэйхэ однозначно больше, чем в Благовещенске. Я приехал в Благовещенск в 80-е, и тогда напротив города практически не было: максимум трех-, четырехэтажные дома, а в основном хижины. Никакой набережной. А Благовещенск тогда выглядел достаточно основательно – уже даже был 14-этажный дом. С тех пор Хэйхэ значительно вырос, особенно улица рядом с берегом Амура. Но есть такая истина: с низкого старта прыгать легче, потому и перемены в Хэйхэ заметнее. Но это не значит, что у нас всё плохо – у нас просто более высокий старт был, – поясняет Борис Леонидович. – С другой стороны, многое в Хэйхэ строилось на федеральные деньги. Строится ли Благовещенск на федеральные деньги? Пожалуй, нет. Только недавно появились проекты, которые строятся частично на федеральные деньги».