Полицейские устроили засаду на производителя наркотиков

Фото: пресс-служба областного управления МВД

Полицейские обнаружили в лесу Константиновского района, неподалеку от села Нижняя Полтавка схрон с крупной партией наркотиков. На месте они устроили засаду, чтобы поймать ее владельца.

Всего полицейские обнаружили и изъяли около 50 килограммов марихуаны, более 130 граммов гашишного масла, а также предметы и приспособления для изготовления наркотических средств.

В результате засады на месте происшествия сотрудники полиции задержали местного жителя, которому и принадлежали запрещённые веществ. Предварительно установлено, что задержанный молодой человек 1998 года рождения, самостоятельно изготовил наркотики для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, за совершенное правонарушение ему могут назначить до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.