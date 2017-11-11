Юные хабаровские хоккеисты приехали побороться за кубок Благовещенска (фото)

В Благовещенске проходит открытый кубок городской федерации по хоккею. В соревнованиях участвуют восемь детских команд 2007–2008 годов рождения, причем не только из Благовещенска, но и Свободного, Райчихинска, Новобурейска и Ивановки. Самые дальние гости – команда «Амур» из Хабаровска.

Соревнования проходят на закрытой ледовой площадке стадиона «Спартак». Благовещенск представляют два клуба «Амурские рыси» и «Форвард», который выставил на кубок два состава. Как сообщает областное министерство спорта, между хозяевами уже довольно давно идет серьезное соперничество. В мае на аналогичном турнире основное время матча между ними не выявило победителя, а в овертайме победу вырвали «Амурские рыси». «Форвард» стремится к реваншу, но вполне возможно, что победа достанется какой-нибудь третьей команде.

Команды разбили на две группы, причем в одну попали «Амур», «Амурские рыси» и дубль «Форварда». В субботу, 11 ноября, между ними продолжаются групповые матчи. По итогам серии матчей каждая команда займет места от первого до четвертого.

В воскресенье, 12 ноября, уже определится победитель. Команды, занявшие равные позиции в группах, будут бороться уже между собой. Команды с максимумом очков будут бороться за 1 и 2 места, следующие – за 3 и 4 и так далее.