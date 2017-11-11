На «Вызове Амура» амурчанин выиграл бой у кыргызского спортсмена (фото)

На двенадцатом турнире «Вызов Амура» амурские бойцы вновь защищали честь амурского спорта в борьбе с противниками из Хабаровска, Биробиджана, Омска, а также иностранным бойцом. Большинство схваток благовещенцы выиграли, в том числе и финальный поединок со спортсменом из Кыргызстана Эрмеком Нарымбетовым.

Бои традиционно прошли в Grand Arena Ostrova. В первых трех поединках силами мерились местные спортсмены. А затем начались более принципиальные схватки.

Кирилл Федоров и Александр Штыкин победили своих соперников из Хабаровска. Схватки с соперниками из Биробиджана завершились по-разному. Владислав Мясоедов проиграл свою схватку гостю спорным решением судей. А вот Виктор Данилин принес победу Благовещенску, выиграв поединок техническим нокаутом.

Еще одну схватку выиграл спортсмен из Омска – Никита Жуков.

Финальная международная схватка между благовещенцем Владимиром Вивдычем и спортсменом из Кыргызстана Эрмеком Нарымбетовым. В первом раунде преимущество было у гостя, однако после перерыва Владимир смог переломить ход поединка, провел нокдаун и завершил бой удушающим приемом.