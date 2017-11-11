На Восточный доставили спутники «Канопус-В»

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В пятницу, 10 ноября, в аэропорт Игнатьево Амурской области прибыли космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4. В тот же день их направили на космодром. Эти спутники отправят в космос в рамках третьего запуска, который состоится в декабре 2017 года.

На Восточном уже готовы к их приему – накануне специалисты космодрома получили оборудование для сборки и испытаний, готово и технологическое оборудование.

Российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 – основная полезная нагрузка для третьего запуска с Восточного. Эти космические аппараты войдут в состав космического комплекса «Канопус-В», создаваемого корпорацией «ВНИИЭМ». Космический комплекс «Канопус-В» обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативных наблюдений поверхности Земли, обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений, обновление топографических карт масштаба 1:50 000 и мельче, и частичное обновление топографических карт масштаба 1:25000, мониторинг сельскохозяйственной деятельности, водных и прибрежных ресурсов, землепользования, оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности, сообщает Роскосмос.