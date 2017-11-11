Амурские власти решали, как бороться с несанкционированными выездами людей на лед

В Приамурье начнут усиленнее следить за выходом и выездом амурчан на лед в несанкционированных местах, так как люди и техника проваливаются под лед ежегодно. Зимой в области планируют открыть девять ледовых переправ.

Эти вопросы обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя председателя правительства Амурской области Алексея Венглинского.

Ежегодно на территории Амурской области фиксируются случаи провалов под лед техники и людей, иногда и с трагическими последствиями. Особую тревогу вызывают не прекращающиеся незаконные выезды на лед в Зейском районе у поселков Береговой, Бомнак, Горный, Хвойный; в Бурейском районе у поселка Талакан; в Благовещенском районе в районе железнодорожного моста в Белогорье; в Мазановском районе – у Сахатина.

На заседании было принято решение рекомендовать главам муниципальных, районных и городских округов Амурской области выявить места несанкционированных выездов на лед, оборудовать водоемы предупредительными знаками. Также рекомендуется увеличить количество совместных рейдов с участием сотрудников полиции и инспекторов ГИМС в местах несанкционированного выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед, особенно в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.