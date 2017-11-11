Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:38 1

Амурские власти решали, как бороться с несанкционированными выездами людей на лед

В Приамурье начнут усиленнее следить за выходом и выездом амурчан на лед в несанкционированных местах, так как люди и техника проваливаются под лед ежегодно. Зимой в области планируют открыть девять ледовых переправ.

Эти вопросы обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя председателя правительства Амурской области Алексея Венглинского.

Ежегодно на территории Амурской области фиксируются случаи провалов под лед техники и людей, иногда и с трагическими последствиями. Особую тревогу вызывают не прекращающиеся незаконные выезды на лед в Зейском районе у поселков Береговой, Бомнак, Горный, Хвойный; в Бурейском районе у поселка Талакан; в Благовещенском районе в районе железнодорожного моста в Белогорье; в Мазановском районе – у Сахатина.

На заседании было принято решение рекомендовать главам муниципальных, районных и городских округов Амурской области выявить места несанкционированных выездов на лед, оборудовать водоемы предупредительными знаками. Также рекомендуется увеличить количество совместных рейдов с участием сотрудников полиции и инспекторов ГИМС в местах несанкционированного выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед, особенно в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 349

#областная власть #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • full

    full
    1 час назад

    Зимой в области планируют открыть девять ледовых переправ. - Область размером с чертову тучу стран и 9 переправ. И бороться они собрались, борцуны хреновы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 17

Правительство области: Приамурью нужно больше легальных точек торговли алкоголем
Происшествия 19

Из района возможного падения ступеней ракеты в Приамурье эвакуируют работников артелей
Общество 2

С погибшим в авиакатастрофе в Приамурье пилотом простятся 11 ноября
Общество 4

Сергей Калашников: я поговорил с дочерью погибшего пилота – это было самое тяжелое