Акушеры-гинекологи Благовещенска и Хэйхэ обменялись опытом работы

Благовещенские акушеры-гинекологи приняли участие в научно-практической конференции по акушерству и гинекологии, которая прошла в Хэйхэ. Они рассказали об организации медицинской помощи беременным женщинам в Благовещенском роддоме, о современных технологиях, которые используются амурскими медиками для оказания помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным.

В конференции участвовали специалисты из Харбина и Шанхая. Благовещенскую городскую клиническую больницу представляли заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова и заведующая родильным блоком Елена Давиденко, сообщает пресс-служба областного минобра.

Как рассказала Наталья Кривощекова, конференция прошла на хорошем организационном и методическом уровне. Состоялся продуктивный разговор по актуальным вопросам службы родовспоможения. Для участников конференции провели экскурсию по больнице, показали, в каких условиях появляются на свет китайские малыши.

«Это было очень хорошее мероприятие, и некоторые интересные идеи, реализованные нашими коллегами из Хэйхэ, мы даже взяли себе на заметку. Думаю, что используем их в своей работе», – сказала Наталья Анатольевна.