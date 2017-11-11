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11ноября
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Акушеры-гинекологи Благовещенска и Хэйхэ обменялись опытом работы

Акушеры-гинекологи Благовещенска и Хэйхэ обменялись опытом работы

Благовещенские акушеры-гинекологи приняли участие в научно-практической конференции по акушерству и гинекологии, которая прошла в Хэйхэ. Они рассказали об организации медицинской помощи беременным женщинам в Благовещенском роддоме, о современных технологиях, которые используются амурскими медиками для оказания помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным.

В конференции участвовали специалисты из Харбина и Шанхая. Благовещенскую городскую клиническую больницу представляли заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова и заведующая родильным блоком Елена Давиденко, сообщает пресс-служба областного минобра.

Как рассказала Наталья Кривощекова, конференция прошла на хорошем организационном и методическом уровне. Состоялся продуктивный разговор по актуальным вопросам службы родовспоможения. Для участников конференции провели экскурсию по больнице, показали, в каких условиях появляются на свет китайские малыши.

«Это было очень хорошее мероприятие, и некоторые интересные идеи, реализованные нашими коллегами из Хэйхэ, мы даже взяли себе на заметку. Думаю, что используем их в своей работе», – сказала Наталья Анатольевна.

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#здоровье #Китай

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    "Это было очень хорошее мероприятие, и некоторые интересные идеи, реализованные нашими коллегами из Хэйхэ, мы даже взяли себе на заметку"

    Неужели китайцы рассказали как правильно варить, какие приправы сыпать, и с каким соусом лучше употреблять в пищу плаценту?

  • Gelo

    Gelo
    11 минут назад

    В этом обшарпанном здании можно делиться опытом выживания малышей вопреки действиям властей и медиков...

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