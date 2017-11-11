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11ноября
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сегодня, 08:58 17

Правительство области: Приамурью нужно больше легальных точек торговли алкоголем

Правительство области: Приамурью нужно больше легальных точек торговли алкоголем
Фото: www.10kanal.ru

Вопрос об увеличении количества лицензированных точек продажи алкоголя был поднят во время выезда представителей областного правительства в Магдагачинский и Зейский районы. Например, ни одного такого магазина нет в поселках Сиваки (1 700 жителей), Гудачи (377), Чалганы (412).

Заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий побывал в Магдагачинском и Зейском районах и осмотрел на местах торговые объекты, реализующие спиртные напитки, и провел совещание по вопросам оборота алкогольной продукции.

Выяснилось, что практически в каждом районе области есть населенные пункты, где отсутствуют официальные магазины, имеющие лицензию на торговлю спиртным. При этом местные жители регулярно употребляют алкогольные напитки неизвестного происхождения.

Сергей Левицкий обратил внимание участников совещания на наличие большого количества точек продаж, организованных прямо во дворах. Под магазины переделывают гаражи и другие строения, при этом официально объект никак не оформлен. Районные власти пытаются решить проблему, с предпринимателями проводится разъяснительная работа.

Увеличение количества лицензированных точек, оформленных по закону, позволит легализовать рынок, население получит доступ к качественной продукции, которая проходит необходимую проверку и регистрацию. Поэтому такую работу необходимо систематически проводить на всех территориях Амурской области, отметили на совещании.

Также в ходе поездки были проверены легальные точки продажи алкоголя. Выявлены факты продажи спиртного без проведения через систему ЕГАИС, торговли без лицензии. Вместе с тем, в Магдагачинском районе за незаконную розничную продажу самогона к ответственности привлекли четыре физических лица. Штраф по каждому случаю составляет 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #торговля

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    5 часов назад

    Чёт ржу с заголовка.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    5 часов назад

    Бухай Рассеюшка!Надо еще больше алкоточек!

  • karlik nos

    karlik nos
    5 часов назад

    заголовок сила!!!

  • Цунай

    Цунай
    5 часов назад

    И поменьше школ, больниц, заводов.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    То сократить, то надо больше! Не будут в деревнях водку пить, самогон был, есть и будет. Москалей жаба давит, что прибыль мимо.

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    Сначала гнобили своими требованиями по оплате акциз и всякого рода условий лицензирования-а теперь(когда рынок стал теневым и ничего сделать не могут) решили возвать к народу))))

    ну и кто сейчас из подполья то вылезет-нахрена вы им сдались экономисты хреновы

    что по всей области вино-водочные магазины Камагорцева откроете-так разорвется бедолага))))

    "Экономисты" хреновы-молитесь чтобы сетевики зашли(хотя кому из них нужна зея ваша и шимановск) -скоро будут самогонные аппараты ставить как в Сибири тогда вообще хрен налогов получите

    А с учетом того что с министерства ушли самые старые специалисты-так вообще жопа у вас

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 часа назад

    Тут же не о благе речь. Если в поселках ни одной точки то конечно там только сивуху пьют

  • full

    full
    4 часа назад

    Антон Макаров

    Тут же не о благе речь. Если в поселках ни одной точки то конечно там только сивуху пьют



    Что то имеете против сивухи?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    Скорее они беспокоятся не тем,ЧТО пьют,а тем,У КОГО покупают и почему эти денежки проходят мимо их бездонных кошельков!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    Больницы закрывают-на здоровье людей срать,а тут озаботились,тут вот в этом деле они прикрываются заботой о здоровье тех,кого сами лишают медицины!

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Гыг. В Чалганах 412 человек! Это как им надо бухать, чтобы магазин смог хотя бы выйти в ноль по убыткам?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Самогоноварение это наша культура. А Москалей жаба давит за проплывшие мимо миллионы. С такой ценой на водку и зарплатами, какой дурак в деревне с зарплатой 6000 будет водку пить? Если только самогона нет.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Семен Васильевич А.

    Скорее они беспокоятся не тем,ЧТО пьют,а тем,У КОГО покупают и почему эти денежки проходят мимо их бездонных кошельков!



  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а как без шампанского на новый год?

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    Да какой самогон! Спиртом вся область завалена. Цены бросовые, качество не хуже чем всякая бурда в стеклянных бутылках в официальных магазинах, а в некоторых случаях даже лучше!!!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев

    а как без шампанского на новый год?



    В деревне то давно был? Кнос с Кока-Колой, вот и всё шампанское. А многие вообще презирают эту мелочевку. Только пузыри от шампанского пускать.



  • варварав

    варварав
    17 минут назад

    Пока русский мужик пьян ему все хорошо и на вилы не поднимет. А как протрезвеет, то держитесь чинуши. Выборы с огоньком пройдут.

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