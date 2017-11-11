Правительство области: Приамурью нужно больше легальных точек торговли алкоголем

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Вопрос об увеличении количества лицензированных точек продажи алкоголя был поднят во время выезда представителей областного правительства в Магдагачинский и Зейский районы. Например, ни одного такого магазина нет в поселках Сиваки (1 700 жителей), Гудачи (377), Чалганы (412).

Заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий побывал в Магдагачинском и Зейском районах и осмотрел на местах торговые объекты, реализующие спиртные напитки, и провел совещание по вопросам оборота алкогольной продукции.

Выяснилось, что практически в каждом районе области есть населенные пункты, где отсутствуют официальные магазины, имеющие лицензию на торговлю спиртным. При этом местные жители регулярно употребляют алкогольные напитки неизвестного происхождения.

Сергей Левицкий обратил внимание участников совещания на наличие большого количества точек продаж, организованных прямо во дворах. Под магазины переделывают гаражи и другие строения, при этом официально объект никак не оформлен. Районные власти пытаются решить проблему, с предпринимателями проводится разъяснительная работа.

Увеличение количества лицензированных точек, оформленных по закону, позволит легализовать рынок, население получит доступ к качественной продукции, которая проходит необходимую проверку и регистрацию. Поэтому такую работу необходимо систематически проводить на всех территориях Амурской области, отметили на совещании.

Также в ходе поездки были проверены легальные точки продажи алкоголя. Выявлены факты продажи спиртного без проведения через систему ЕГАИС, торговли без лицензии. Вместе с тем, в Магдагачинском районе за незаконную розничную продажу самогона к ответственности привлекли четыре физических лица. Штраф по каждому случаю составляет 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.