Амурских студентов обучают по новым стандартам образования

Половина профессий, которые осваивают студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства входят в ТОП-50 самых востребованных профессий. Поэтому здесь внедряют новые образовательные стандарты.

«Двигатель» и «спидометр» по-английски – будущие автомеханики должны владеть терминологией и на иностранном языке. Это связано с их будущей профессией. Поэтому педагоги идут в ногу со временем, внедряя в учебный процесс новые формы обучения.

«Конечно же, мы в своей работе многое поменяли за эти годы, мы используем новейшие технологии: информационные, проектные, игровые. Это помогает, в первую очередь для овладения профессией, студентам», – рассказала преподаватель английского языка колледжа Елена Кспоян.

В колледже транспорта планируют обучать по новым образовательным стандартам сварщиков, сантехников, электриков, автомехаников и маляров. Для этого необходимо обновить содержание учебных программ, учитывая особенности каждой профессии.

«Для различных профессий мы задаем различные запросы, вот автомеханики, например, ищут информацию, какой двигатель наиболее экономичен и экологичен. Знаете, если раньше было достаточно, чтобы студенты знали прикладные программы, то сейчас помимо всего он должен в информационной среде осуществлять какие-то действия. Должен взаимодействовать с электронной почтой, использовать сетевые технологии. То есть включать-выключать технику, то есть требования к выпускникам выросли», – рассказала преподаватель информатики колледжа Наталья Коваленко.

«Необходимо формировать не только профессиональные компетенции, то, что им пригодится в будущей профессии, но и учить их общим компетенциям, которые позволяют социализироваться в обществе, найти себя на работе. Ну, а это самое главное: работать в команде, поиск информации, коммуникабельность развивает. За этим они в группах и работают», – рассказала преподаватель специальных дисциплин колледжа Василина Никифорова.

Требования выросли и к организации занятий. Преподаватель должен использовать новые технологии и современное оборудование. Что и делают в колледже транспорта и хозяйства. Студенты работают не только в группе, но и самостоятельно. Все эти навыки в дальнейшем помогают выпускникам найти достойную работу по профессии.