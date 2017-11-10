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10ноября
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сегодня, 20:12 25

Россияне смогут не платить за установку счетчиков в своих квартирах

Россияне смогут не платить за установку счетчиков в своих квартирах
Фото: tass.ru

Россиян могут избавить от расходов на установку счетчиков в квартирах. Поставщиков обяжут устанавливать счетчики на газ, воду и свет. С таким предложением выступили члены комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике, сообщают «Известия».

Депутаты отмечают, что приборов учета не имеют порядка 30 % жильцов. Им приходится платить за услуги по повышенному тарифу. В случае принятия законопроекта их избавят от этих трат, а поставщиков обяжут оснастить их квартиры счетчиками.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», – говорится в пояснительной записке.

Инициативу депутатов поддержали Минэнерго и Минстрой. Ожидается, что документ будет рассмотрен уже в ноябре.

Просмотров всего: 639

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Хорошее начало, но верится с трудом . Скорее всего стоимость включат в условия договора.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Причем тройную.

  • Айнура

    Айнура
    1 час назад

    Ну, непосредственно в условия договора не включат, если обязанность установить счётчик будет возложена на поставщика коммунальной услуги. Но стоимость самой услуги, естественно, подорожает - все расходы на установку счётчиков будут учтены при установлении тарифа. Так что популистские заявления желающих пропиариться депутатов приведут к тому, что добросовестные плательщики будут оплачивать не только свои счётчики, но и своих соседей, которые не платят за коммунальные услуги.

  • 55

    55
    1 час назад

    Это давно нужно было ввести, о чем я раньше в комментах писал. А то дурасть была и есть какая-то, что я со своим прибором учёта должен покупки делать, в том числе комресурсы. Идиотизьм полный. Едросня на один айкю за 20 лет поумнела.

  • Айнура

    Айнура
    1 час назад

    55Это давно нужно было ввести, о чем я раньше в комментах писал. А то дурасть была и есть какая-то, что я со своим прибором учёта должен покупки делать, в том числе комресурсы. Идиотизьм полный. Едросня на один айкю за 20 лет поумнела.


    Да...И самые тупые и вредные инициативы находят своих поклонников.

  • 55

    55
    1 час назад

    АйнураНу, непосредственно в условия договора не включат, если обязанность установить счётчик будет возложена на поставщика коммунальной услуги. Но стоимость самой услуги, естественно, подорожает - все расходы на установку счётчиков будут учтены при установлении тарифа. Так что популистские заявления желающих пропиариться депутатов приведут к тому, что добросовестные плательщики будут оплачивать не только свои счётчики, но и своих соседей, которые не платят за коммунальные услуги.


    А что ж вы со своими приборами учёта в магазины не ходите? Нет здесь популизьма, а только подняли частичку разума. Что, в магазине из-за весов дороже все стало? В данной ситуации монополисты просто и мягко сказано обнаглели!

  • Айнура

    Айнура
    53 минуты назад

    55
    АйнураНу, непосредственно в условия договора не включат, если обязанность установить счётчик будет возложена на поставщика коммунальной услуги. Но стоимость самой услуги, естественно, подорожает - все расходы на установку счётчиков будут учтены при установлении тарифа. Так что популистские заявления желающих пропиариться депутатов приведут к тому, что добросовестные плательщики будут оплачивать не только свои счётчики, но и своих соседей, которые не платят за коммунальные услуги.


    А что ж вы со своими приборами учёта в магазины не ходите? Нет здесь популизьма, а только подняли частичку разума. Что, в магазине из-за весов дороже все стало? В данной ситуации монополисты просто и мягко сказано обнаглели!


    Просто в данном случае "весы" в любом случае включат в стоимость вашей покупки. Я немного в теме, как формируются тарифы. ВСЕ необходимые затраты, включая установку счётчиков у вашего соседа-алкаша дяди Васи, который за коммунальные услуги не платил с 1980-го года, учтут при установлении тарифа. Так что, в конечном итоге, именно монополисты и выиграют.

  • На Берлин

    На Берлин
    53 минуты назад

    Тьфу. Бред полный. Утопия. Почитайте ПП РФ №354 и узнаете чей это прибор учета и кто за него отвечает.

  • Айнура

    Айнура
    49 минут назад

    На БерлинТьфу. Бред полный. Утопия. Почитайте ПП РФ №354 и узнаете чей это прибор учета и кто за него отвечает.


    Ну, проблема в том, что эти постулаты предлагают изменить.

  • На Берлин

    На Берлин
    49 минут назад

    Зачем путать людей. Речь в законопроекте не о бесплатном подарке нерадивым собственникам. Как всегда перевернули.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    42 минуты назад

    Не примут скорее всего. Сказки про светлое будущее перед выборами незаменимого Пу

  • Айнура

    Айнура
    41 минута назад

    На БерлинЗачем путать людей. Речь в законопроекте не о бесплатном подарке нерадивым собственникам. Как всегда перевернули.


    Никто ничего не переворачивал. Да, красиво напишут, что приборы учёта обязан установить поставщик коммунальной услуги. Где он возьмёт на это средства? Только в кармане потребителей. В итоге, если сейчас мы оплачиваем только свои счётчики, то, если эта суперовая зак. инициатива будет реализована, будем платить за счётчики соседа.

  • 55

    55
    38 минут назад

    На БерлинТьфу. Бред полный. Утопия. Почитайте ПП РФ №354 и узнаете чей это прибор учета и кто за него отвечает.


    Вот поэтому едросне пора уже хоть немного поумнеть, а то научились жить за счёт грабежа народа.

  • На Берлин

    На Берлин
    37 минут назад

    Поставщику КУ выгоднее драть по тарифу с К=1,5 на карман. Вопрос. Сколько времени у поставщика КУ займет установка ИПУ. Год, два, три.

  • 55

    55
    35 минут назад

    Айнура
    55
    АйнураНу, непосредственно в условия договора не включат, если обязанность установить счётчик будет возложена на поставщика коммунальной услуги. Но стоимость самой услуги, естественно, подорожает - все расходы на установку счётчиков будут учтены при установлении тарифа. Так что популистские заявления желающих пропиариться депутатов приведут к тому, что добросовестные плательщики будут оплачивать не только свои счётчики, но и своих соседей, которые не платят за коммунальные услуги.


    А что ж вы со своими приборами учёта в магазины не ходите? Нет здесь популизьма, а только подняли частичку разума. Что, в магазине из-за весов дороже все стало? В данной ситуации монополисты просто и мягко сказано обнаглели!


    Просто в данном случае "весы" в любом случае включат в стоимость вашей покупки. Я немного в теме, как формируются тарифы. ВСЕ необходимые затраты, включая установку счётчиков у вашего соседа-алкаша дяди Васи, который за коммунальные услуги не платил с 1980-го года, учтут при установлении тарифа. Так что, в конечном итоге, именно монополисты и выиграют.


    Не выдумывайте. Тот кто не платит, ему ни кто ни чего подключать не будет. Монополисты просто хренотень гонят, они же на счетчиках так прекрасно собственные карманы мимо кассы наполняют.

  • На Берлин

    На Берлин
    33 минуты назад

    Тогда поверка ИПУ по логике тоже должна быть бесплатной. Ой.

  • full

    full
    29 минут назад

    Выборы, выборы, депутаты - и далее по тексту. С этого начинать надо было, а не козырять. Уроды.

  • 55

    55
    28 минут назад

    Амур.Инфо, пожалуйста, проведите опрос, кто хоть раз заплатил за установку счётчика и ввода его в эксплуатацию через кассу организации или сделал оплату на её расчетный счёт. Полагаю, результаты ошеломят всех, особенно монополистов и фискалов.

  • Айнура

    Айнура
    25 минут назад

    На БерлинПоставщику КУ выгоднее драть по тарифу с К=1,5 на карман. Вопрос. Сколько времени у поставщика КУ займет установка ИПУ. Год, два, три.


    И год, и два, и три:-) Смотря, насколько "жирными" будут тарифы.

    А насчёт выгодных коэффициентов, спорный вопрос. Живёт, например, семья из 4-х чел. в квартире без счётчиков, а зарегистрирован в ней один чел. (остальные зарегистрированы в другой квартире, где есть счётчики, но никто водичку не льёт, так как по факту не живут там). Так их никакой коэффициент не сподвигнет на установку счётчиков.

  • На Берлин

    На Берлин
    23 минуты назад

    Короче очередной фейк. Народ не верьте. Для этого необходимо внести изменения в жилищный кодекс, гражданский кодекс. Это собственность.

  • На Берлин

    На Берлин
    20 минут назад

    На семью из 4-х человек составляется акт о проживающих. Эта поправка была в постановлении от 26.12.2016г №1498

  • Victrix

    Victrix
    20 минут назад

    На Берлин

    Тогда поверка ИПУ по логике тоже должна быть бесплатной. Ой.



    Ну как бы да. Но, никто не мешает влупить тариф на техобслуживание. Такой, чтобы боссам хватило на виллу в Испании.

  • Айнура

    Айнура
    18 минут назад

    55
    Айнура
    55
    АйнураНу, непосредственно в условия договора не включат, если обязанность установить счётчик будет возложена на поставщика коммунальной услуги. Но стоимость самой услуги, естественно, подорожает - все расходы на установку счётчиков будут учтены при установлении тарифа. Так что популистские заявления желающих пропиариться депутатов приведут к тому, что добросовестные плательщики будут оплачивать не только свои счётчики, но и своих соседей, которые не платят за коммунальные услуги.


    А что ж вы со своими приборами учёта в магазины не ходите? Нет здесь популизьма, а только подняли частичку разума. Что, в магазине из-за весов дороже все стало? В данной ситуации монополисты просто и мягко сказано обнаглели!


    Просто в данном случае "весы" в любом случае включат в стоимость вашей покупки. Я немного в теме, как формируются тарифы. ВСЕ необходимые затраты, включая установку счётчиков у вашего соседа-алкаша дяди Васи, который за коммунальные услуги не платил с 1980-го года, учтут при установлении тарифа. Так что, в конечном итоге, именно монополисты и выиграют.


    Не выдумывайте. Тот кто не платит, ему ни кто ни чего подключать не будет. Монополисты просто хренотень гонят, они же на счетчиках так прекрасно собственные карманы мимо кассы наполняют.


    Вы новость-то читали? Там было про то, что установят только тем, кто платят?

    Умолкаю, так как спорить бесполезно. В перспективе замаячила халява, разум отключился. Жаль только, что за "халяву" придётся-таки заплатить. И не дёшево.

  • На Берлин

    На Берлин
    13 минут назад

    Тема закрыта. Я так думаю.

  • 55

    55
    39 секунд назад

    Айнура
    55
    Айнура
    55
    АйнураНу, непосредственно в условия договора не включат, если обязанность установить счётчик будет возложена на поставщика коммунальной услуги. Но стоимость самой услуги, естественно, подорожает - все расходы на установку счётчиков будут учтены при установлении тарифа. Так что популистские заявления желающих пропиариться депутатов приведут к тому, что добросовестные плательщики будут оплачивать не только свои счётчики, но и своих соседей, которые не платят за коммунальные услуги.


    А что ж вы со своими приборами учёта в магазины не ходите? Нет здесь популизьма, а только подняли частичку разума. Что, в магазине из-за весов дороже все стало? В данной ситуации монополисты просто и мягко сказано обнаглели!


    Просто в данном случае "весы" в любом случае включат в стоимость вашей покупки. Я немного в теме, как формируются тарифы. ВСЕ необходимые затраты, включая установку счётчиков у вашего соседа-алкаша дяди Васи, который за коммунальные услуги не платил с 1980-го года, учтут при установлении тарифа. Так что, в конечном итоге, именно монополисты и выиграют.


    Не выдумывайте. Тот кто не платит, ему ни кто ни чего подключать не будет. Монополисты просто хренотень гонят, они же на счетчиках так прекрасно собственные карманы мимо кассы наполняют.


    Вы новость-то читали? Там было про то, что установят только тем, кто платят?

    Умолкаю, так как спорить бесполезно. В перспективе замаячила халява, разум отключился. Жаль только, что за "халяву" придётся-таки заплатить. И не дёшево.


    Какая тут халява, если не плательщиков отключать, а остальные по показаниям приборов учёта будут платить? Именно сейчас паразитская и грабительская система в пользу монопалистов создана, особенно для их так называемых агентов набивать от этого карманы. Вы ещё не столкнулись? Значит вам повезло.

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