Россияне смогут не платить за установку счетчиков в своих квартирах

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Депутаты отмечают, что приборов учета не имеют порядка 30 % жильцов. Им приходится платить за услуги по повышенному тарифу. В случае принятия законопроекта их избавят от этих трат, а поставщиков обяжут оснастить их квартиры счетчиками.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», – говорится в пояснительной записке.

Инициативу депутатов поддержали Минэнерго и Минстрой. Ожидается, что документ будет рассмотрен уже в ноябре.