Будущие амурские повара осваивают профессию с полуфабрикатов

Учащиеся благовещенского колледжа сервиса и торговли учатся готовить котлеты, тефтели и другие полуфабрикаты. Первокурсники проходят практику в кулинарном цехе. А после обучения устраиваются на работу в кафе и рестораны города.

Котлеты в виде лепестков – блюдо, которому еще на 1 курсе учат поваров-кондитеров. С рецептами не экспериментируют. Готовят по ГОСТу. В составе только говядина, пшеничный хлеб, соль, перец и панировочные сухари.

Весь первый семестр студенты учатся готовить полуфабрикаты из свинины, говядины, курицы и рыбы. Делают тефтели, голубцы, вареники, пельмени.

«Вообще, для начала капуста должна пройти определенную обработку. Мы должны отварить листья. Потом формируем фарш в виде котлетки – и вот выкладываем», – делится технологией приготовления учащаяся Амурского колледжа сервиса и торговли Наталья Борщ.

Первокурсники учатся и мелко резать овощи. Каждый ломтик не толще двух миллиметров. чтобы «Пальцы не поранить нас учили, чтобы кошачья лапка была. Близко начинаем резать, чтобы соломка была тонкая, ножик держим прямо, не под углом, чтобы все было ровно», – раскрывает секреты Давид Зайцев.

«Вообще, пришла в этом году группа 11-классников. У них у всех глазки горят, им все это интересно. Они заинтересованы – кучу вопросов задают: а как, почему, что с этим делать, а если вот так, куда отходы? И вот все вопросы мы с ними обсуждаем на учебной практике», – рассказала мастер производственного отделения колледжа Россияна Земерова.

Потом студенты освоят горячие блюда, закуски, десерты, кондитерские изделия и напитки. С этого года система подготовки поваров-кондитеров изменилась. Добавили новые дисциплины. Теперь будущих выпускников учат не только готовить, но и вести кулинарный бизнес. Тем более, такое желание у студентов есть.

«Обожаю готовить. Это как бы моя страсть. Хочу, чтобы у меня была эта профессия. Хочу открыть кафе, ресторан – об этом я мечтаю», – признается учащаяся Мария Кукушкина.

«Наши выпускники работают на престижных предприятиях города Благовещенска и области. Наши студенты, обучаясь по данной профессии, участвовали в Дельфийских играх», – рассказала завотделением колледжа Ирина Лагунова.

Повар-кондитер – одна из самых востребованных и перспективных профессий на рынке труда. По этому показателю она входит в ТОП–50. После обучения выпускники устраиваются в столовые, кафе, рестораны. Открывают свои заведения общепита. Работу находят 85 % выпускников.