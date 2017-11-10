В Благовещенском лицее младшим школьникам преподают шахматы

В лицее № 11 Благовещенска, у учеников начальных классов в этом году появился урок по шахматам. Дети изучают фигуры вместо третьего урока физкультуры. В этом вопросе амурское учебное заведение идет впереди планов федерального министерства образования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, В младших классах российских школ введут обязательный урок по шахматам. Этот вид спорта будут изучать один час в неделю с 1 по 4 классы.

В благовещенском лицее урок по шахматам ввели уже в 2017 году. Детям рассказывают об истории возникновения игры, назначении фигур. Теперь школьники знают, как выглядит ферзь, ладья, король.

10-летний Вячеслав Кудрич в шахматах не новичок. Три года назад интеллектуальной игре его научил дедушка. Четвероклассник первым делом научился делать ход конем.

«Когда я первый раз увидел эту доску, эти фигуры, я попросил дедушку научить в нее играть. Сначала он показал мне самую интересную фигуру – как ходит конь. Он ходит буквой «Г». А ладья ходит только по горизонтали», – рассказал школьник.

Шахматы младшеклассникам преподают вместо третьего урока физкультуры. Дисциплину ведут учителя начальных классов. Часто занятия проходят в игровой форме. С шахматами дети знакомятся с помощью песенок, стихов, мультимедиа. Вести полноценные партии школьникам еще рано. Хотя некоторые ребята – уже достаточно уверенные игроки.

«Это очень интересная игра. Она развивает логику, мышление», – считает Артем Никонов.

«Цель нашего направления не сделать из детей шахматистов к концу года обучения, заинтересовать ребятишек. Возможно кто-то пойдет в кружки заниматься, в спортивные секции. Те, кто в шахматы не играет, с удовольствием играют в шашки. Когда я иду на урок с этими коробками, они с удовольствием меня встречают», – рассказала учитель физкультуры Елена Дубина.

В Благовещенске лицей № 11 – единственное образовательное учреждение города, где шахматам отвели отдельный урок. Еще в шести школах Благовещенска начальным классам их преподают во внеурочное время. Мнение родителей на этот счет разделились.

«Ну, вообще, нужны, интересное же занятие. Логику развивает. Мне кажется, нужны, пусть будут. Я не против», – Считают одни родители.

«Шахматы во втором классе – по-моему это перебор. Класса с пятого их можно вводить. Более-менее нервная система будет устоявшаяся. Подготовка к школе войдет в правило – чтобы дети уже могли заниматься и организовывать свой труд. А пока начало, тем более 2 класс – это сложно», – более осторожно относятся к инновации другие.

Профессионально шахматным спортом в Благовещенске занимаются более пятисот человек. И половина из них этому интеллектуальному виду спорта учатся в школе.