Из района возможного падения ступеней ракеты в Приамурье эвакуируют работников артелей

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Ступени от ракеты, которая стартует 28 ноября, должны упасть в Зейском или Тындинском районах между Зейским водохранилищем и БАМом. В областном правительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при проведении запуска с космодрома Восточный.

На совещании с участием заместителя председателя правительства Амурской области Алексея Венглинского подняли вопрос о необходимости эвакуации сотрудников артелей, находящихся в районе падения отделяемых частей ракеты. Эвакуацию проведут за несколько часов до старта. А вот жителей сел Чагоян и Ураловка в Шимановском районе, которые находятся по трассе полета ракеты, эвакуировать не будут.

Отделяемые ступени и места их падения будут отслежены с помощью беспилотников и вертолетов Амурской авиабазы, базирующихся на аэродромах Зеи, Тынды и Свободного. Сейчас все подразделения государственной противопожарной службы и поисково-спасательных формирований ближайших районов запуска и районов возможного падения ступени уже приводятся в готовность.

Официально режим повышенной готовности для всех служб Амурской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС введут в 18 часов 27 ноября. Общая численность служб, обеспечивающих безопасность при запуске «Союза» составит около 400 человек, 85 единиц техники и четыре вертолета, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.