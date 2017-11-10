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10ноября
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С погибшим в авиакатастрофе в Приамурье пилотом простятся 11 ноября

С погибшим в авиакатастрофе в Приамурье пилотом простятся 11 ноября

В субботу, 11 ноября, в городе Зее состоится прощание с Сергеем Кошевым – пилотом, который погиб при крушении самолета в поселке Экимчан. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в аэропорту Зеи, гроб с телом к 12 часам подвезут к дому № 71 поселка Светлый, где проживал Кошевой. Прощание продлится час.

Как сообщало информагентство, Сергей Кошевой погиб при падении самолета на окраине поселка Экимчан утром 7 ноября. Второй пилот самолета Андрей Карнаух выжил – его спас житель Экимчана Сергей Калашников, оказавшийся на месте катастрофы. О событиях того дня Калашников подробно рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, следствие рассматривает несколько причин случившегося, в том числе отказ двигателя. Есть сведения, что воздушное судно имело технические проблемы.

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#происшествия #транспорт

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