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10ноября
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Свободненские чиновники встретились с многодетными семьями

Свободненские чиновники встретились с многодетными семьями
Фото: пресс-служба Свободного

Городские власти Свободного провели информационную встречу с участием представителей организаций и учреждений, имеющих полномочия оказать помощь и поддержку семьям, воспитывающим трёх и более детей.

Встречу провели в актовом зале управления социальной защиты населения, на мероприятии собрались руководители социальных служб, городской поликлиники, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, управления образования. Сначала в рамках общего собрания чиновники отвечали на вопросы многодетных родителей, а после был организован индивидуальный прием.

Перед присутствующими выступил глава Свободного Юрий Романов, тоже многодетный отец. Он обратился к свободненцам со словами благодарности за их решимость, отметив, что в наше время родить трех или более детей, это большая смелость. После глава города рассказал о социальных объектах, строительство которых предусмотрено планом комплексного социально-экономического развития, а также о планах по развитию города в целом. Обращаясь к родителям, Юрий Романов особенно отметил необходимость рационально подходить к выбору учебного заведения для детей по окончании школы. Этот выбор не должен делаться по принципу «престижно или нет», а в первую очередь, исходя из наличия возможности трудоустройства в будущем. Также Юрий Павлович рассказал о рабочем визите в Свободный губернатора, который продлился два дня, и о вопросах, которые обсуждались в течение этих дней.

Многодетные свободненцы, пришедшие на встречу, задавали вопросы, озвучивали проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Многие из родителей пришли на встречу с детьми, что не стало неожиданностью для организаторов встречи: для малышей был приготовлен стол с раскрасками и цветными карандашами.

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#дети #Свободный #соцзащита

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