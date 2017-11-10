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Благовещенцев приняли в первую школу блогеров

Благовещенцев приняли в первую школу блогеров

В Благовещенске 9 ноября стартовала первая в области школа блогеров «PROдвижение». Её участников бесплатно научат вести блоги, повышать популярность в Интернете и зарабатывать на этом деньги. Учиться будут 30 благовещенцев, которые прошли предварительный отбор. Всего поступило 150 заявок.

Делиться опытом с новичками станут известные в городе и области фотограф, ведущий, клипмейкер, директор рекламного агентства, блогеры. Они на собственном примере покажут, как писать интересные тексты, снимать и монтировать видео, не бояться камеры и делать креативные фото.

Организаторы готовят для студентов скайп-встречу с одним из известных блогеров страны. Пока его имя держат в секрете. Обучение продлится до 20 февраля.

«Мне хочется попасть в школу, потому что это для меня большие перспективы. Мне кажется, я могу познакомиться с новыми людьми, развивать какие-то свои знания. Мне надо научиться делать фотографии, учиться делать правильные посты, привлекать аудиторию», – сказала участница школы блогеров «PROдвижение» Анна Саидова.

«В Благовещенске узконаправленная школа блогеров проходит впервые. Мы хотим устроить блогерскую тусовку, которой в Благовещенске еще нет. Главный приз – это блог, который будет прокачан. Во-вторых, это будет устройство на телеканалы города, продвижение блога от Москвы», – отметил руководитель школы блогеров «PROдвижение» Алексей Долгов.

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#жизнь

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