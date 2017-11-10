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Сергей Калашников: я поговорил с дочерью погибшего пилота – это было самое тяжелое

Сергей Калашников: я поговорил с дочерью погибшего пилота – это было самое тяжелое

Житель Экимчана Сергей Калашников, оказавшийся на месте крушения самолета 7 ноября, признался, что самым тяжелым для него был разговор с дочерью погибшего пилота. Об авиакатастрофе и том, что произошло, он рассказал корреспонденту Амур.инфо.

«Спасибо пилотам, что дотянули самолет за поселок. Прямо за огородами упал. У меня тесть там живет, вот за огородом у него и упал. Им немного не хватило, чтобы на аэродром залететь. Там взлетная полоса на сопке, а он прямо в ключ упал под взлетной полосой», – рассказал Сергей Калашников.

Утром 7 ноября он находился рядом с аэропортом. Ходил менять билеты, купленные накануне. Он видел как разбился АН-2 и бросился на помощь пилотам. Когда прибежал на место, самолет уже горел. Вместе с выжившим командиром воздушного судна Андреем Карнаухом он пытался спасти второго пилота Сергея Кошевого. Его зажало в кабине, кроме того, был заблокирован ремень безопасности. Спасти Сергея им не удалось.

«На меня в социальных сетях вышла его родственница, написала, что дочка его хочет со мной поговорить, узнать, как отец погиб. Я долго собирался ей позвонить, готовился морально почти день. Позвонил, рассказал, она поплакала, я ее поддержал. Это самое тяжелое было для меня», – признался Сергей Калашников.

Беседу с Сергеем Калашниковым можно прочитать в рубрике «Интервью» на главной странице Амур.инфо.

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#авиакатастрофа в Экимчане #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    35 минут назад

    Мужик.

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