Сергей Калашников: я поговорил с дочерью погибшего пилота – это было самое тяжелое

«Спасибо пилотам, что дотянули самолет за поселок. Прямо за огородами упал. У меня тесть там живет, вот за огородом у него и упал. Им немного не хватило, чтобы на аэродром залететь. Там взлетная полоса на сопке, а он прямо в ключ упал под взлетной полосой», – рассказал Сергей Калашников.

Утром 7 ноября он находился рядом с аэропортом. Ходил менять билеты, купленные накануне. Он видел как разбился АН-2 и бросился на помощь пилотам. Когда прибежал на место, самолет уже горел. Вместе с выжившим командиром воздушного судна Андреем Карнаухом он пытался спасти второго пилота Сергея Кошевого. Его зажало в кабине, кроме того, был заблокирован ремень безопасности. Спасти Сергея им не удалось.

«На меня в социальных сетях вышла его родственница, написала, что дочка его хочет со мной поговорить, узнать, как отец погиб. Я долго собирался ей позвонить, готовился морально почти день. Позвонил, рассказал, она поплакала, я ее поддержал. Это самое тяжелое было для меня», – признался Сергей Калашников.

Беседу с Сергеем Калашниковым можно прочитать в рубрике «Интервью» на главной странице Амур.инфо.