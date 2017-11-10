Полицейских Белогорска поздравили с профессиональным праздником

10 ноября в Белогорске состоялся праздничный концерт «Ваша служба и опасна и трудна» с участием сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Белогорский», представителей администрации города и городского совета.

Мероприятие прошло в честь профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Собравшихся поздравил исполняющий обязанности главы администрации Белогорска Александр Башун. «Сегодня на ваши плечи возложены одни из самых сложных и ответственных задач – сотрудники полиции призваны стоять на страже закона и порядка, обеспечивать безопасность жителей нашего города, – сказал он. – От вашей слаженной работы во многом зависит спокойствие и уверенность граждан. Все это требует высокой ответственности, оперативности принятия решений, выдержки, внутренней силы, воли и мужества. Благодарю вас за добросовестный труд, самоотверженную службу и верность интересам жителей города. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального и гражданского долга. Счастья и благополучия вашим семьям».

В подарок коллективу отдела он вручил оргтехнику, а также наградил сотрудников полиции почетными грамотами и благодарственными письмами главы Белогорска. Среди награжденных – представители добровольной народной дружины города.

Коллег и ветеранов поздравил начальник межмуниципального отдела МВД России «Белогорский», майор полиции Давид Авидзба. «Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на передовой борьбы с преступностью, выполняли сложные задачи по обеспечению порядка, – сказал он. – Служба в органах внутренних дел связанна с высокими моральными и физическими нагрузками. Благодарю личный состав за нелегкий труд, желаю успехов в профессиональной деятельности, здоровья, оптимизма, крепкого тыла, благополучия. В этот праздничный день самые теплые слова признательности нашим ветеранам. Своей преданностью делу, патриотизмом, порядочностью они задали высокую планку служению Отечеству. Именно на этот нравственный ориентир должны равняться следующие поколения нашего отдела. Поздравляю с праздником ветеранов и членов их семей».

На торжественном мероприятии сотрудникам отдела присвоили очередные звания, вручили благодарственные письма. С праздничным концертом выступили солисты и творческие коллективы города.