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10ноября
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сегодня, 17:04 3

Благовещенских бездомных стали кормить бесплатно

Благовещенских бездомных стали кормить бесплатно

В Благовещенске стартовала акция для бездомных людей. Два раза в неделю – среду и пятницу – им раздают бесплатные обеды. В первый день поесть пришли около 40 человек, их угощали гороховой кашей. Правда, едой были довольны не все.

Некоторые говорили, что на улице питаются намного лучше, при этом они пришли и на второй день. Сегодня бездомным давали гречку с тушенкой. В очереди стояли люди с разными судьбами. Среди них были и специалисты с высшим образованием, которые не смогли найти работу.

Акцию организовала одна из общественных благотворительных организаций, которая помогает нарко- и алкозависимым. Руководитель сам 15 лет употреблял наркотики, от этой привычки избавился три года назад. Теперь помогает другим людям.

Чтобы накормить бездомных, в день уходит около 1 000 рублей. Бюджетные учреждения, подведомственные министерству соцзащиты, подобных акций не проводят.

«Решено было организовать такую акцию, так как много нуждающихся, много голодных людей. Позавчера мы очень быстро раздали, за 1,5 часа люди разобрали. Около 40 человек было. Если будет больше, то значит, постараемся на следующую акцию увеличивать. Это первые шаги», – сказал руководитель благотворительной организации Сергей Ваганов.

Просмотров всего: 372

#жизнь

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Комментарии
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  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    Во всех цивилизованных странах это есть, но за гос.счет! Но радует, что мы на этот путь становимся! Хорошее мероприятие!

  • Kaz

    Kaz
    58 минут назад

    Непонятно, почему нельзя писать название организаций, которые делают добрые дела? Почему нельзя рекламировать хорошее? Пусть люди знают куда можно обратиться с той или иной проблемой. Почему у каждой проблемы есть конкретное имя и фамилия, а добро у нас обезличено. Ведь добро не само по себе творится, его кто то делает.

  • OT

    OT
    48 минут назад

    Это что опять случай или к случаю? Акция всегда как таковая.

    Ведь нужна не акция,а а система. Есть-то каждый день хочется.

    В тюоьме каждый день кормят, а нищие они ведь тоже в такой-же тюрьме, но на воле.

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