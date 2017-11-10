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сегодня, 17:02 1

В Благовещенске водитель легковушки пострадал после столкновения с бетономешалкой

В Благовещенске водитель легковушки пострадал после столкновения с бетономешалкой
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В пятницу, 10 ноября, в Благовещенске произошло ДТП с участием бетономешалки: она столкнулась с легковым автомобилем. Информация и фото с места аварии появились в социальных сетях. Сообщается, что бетономешалка и легковушка не поделили дорогу на перекрестке улиц Театральной и Перспективной.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП. Оно произошло в 14:25. В аварии пострадал водитель легкового авто – его доставили в травмпункт.

По информации соцсетей, в случившемся виноват водитель бетономешалки, который не пропустил на перекрестке легковушку.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    53 минуты назад

    легковушки больше нет. с бетономешалкой тягаться бесполезно

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