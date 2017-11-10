Умер писатель Михаил Задорнов

Фото: ren.tv

«Задорнов был подлинным артистом. Ярким, дерзким, умным, талантливым и невероятно обаятельным. Таким мы его и запомним. А еще останутся его книги, фильмы и бесчисленные записи концертов» – пишет издание.

Болезнь Михаила Николаевича обострилась летом 2016 года, поэтому он отменил все свои выступления и гастроли. В конце 2016-го его прооперировали в Германии. По словам близких и родственников, это помогло заметно улучшить состояние больного.

В начале ноября этого года в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие и соборовался.

Фото: lenta.ru

Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Был членом Союза писателей России.

Он был очень популярен у россиян и как артист. На его концертах и выступлениях всегда были аншлаги. Одной из главных тем для монологов сатирика была критика в адрес западных культуры и образа жизни.