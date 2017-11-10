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сегодня, 17:00 6

Умер писатель Михаил Задорнов

Умер писатель Михаил Задорнов
Фото: ren.tv

Известие о смерти писателя и сатирика Михаила Задорнова появились в центральных СМИ. Писатель умер 10 ноября в Москве в возрасте 69 лет от онкологического заболевания, сообщают «Известия».

«Задорнов был подлинным артистом. Ярким, дерзким, умным, талантливым и невероятно обаятельным. Таким мы его и запомним. А еще останутся его книги, фильмы и бесчисленные записи концертов» – пишет издание.

Болезнь Михаила Николаевича обострилась летом 2016 года, поэтому он отменил все свои выступления и гастроли. В конце 2016-го его прооперировали в Германии. По словам близких и родственников, это помогло заметно улучшить состояние больного.

В начале ноября этого года в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие и соборовался.

Фото: lenta.ru

Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Был членом Союза писателей России.

Он был очень популярен у россиян и как артист. На его концертах и выступлениях всегда были аншлаги. Одной из главных тем для монологов сатирика была критика в адрес западных культуры и образа жизни.

Просмотров всего: 1103

#происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Жаль мужика...Боролся за жизнь но болезнь оказалась сильнее...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Очень жаль!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Блин. Действительно жаль. Талант.

  • OT

    OT
    54 минуты назад

    Да вот это действительно жаль. Уникальный писатель.

  • anschutka

    anschutka
    21 минута назад

    Шок дня. Очень жаль

  • Nikodim

    Nikodim
    3 минуты назад

    умный мужик был. философ с чувством юмора. очень жаль ((

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