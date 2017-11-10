В Благовещенске мужчина попал в реанимацию после пожара

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В ночь на 10 ноября в Благовещенске случился в пожар, в котором серьезно пострадал один человек. Горел частный жилой дом с пристроенной баней.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило 10 ноября в 00:43. К месту пожара оперативно прибыли силы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона – 11 человек и 4 единицы техники. К этому времени дом горел открытым пламенем. Открытое горение удалось ликвидировать за 10 минут.

При пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения. Его доставили в Амурскую областную клиническую больницу, в реанимацию ожогового отделения.

В результате пожара дом оказался поврежден на площади 20 квадратных метров, баня повреждена по всей площади.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.