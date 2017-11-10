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Жители Моховой Пади подозревают, что с местных дач воруют металл (видео)

Жители Моховой Пади подозревают, что с местных дач воруют металл (видео)

В Благовещенске неизвестные на микрогрузовике в течение нескольких дней объезжают дачи в районе Моховой Пади, где собирают с дачных участков металл и увозят его. Незнакомцев заподозрили в воровстве местные жители.

Подозрительный микрогрузовик заметили в районе улицы Цветочной. Здесь расположены как дома, в которых люди живут постоянно, так и садоводческие участки, на которых до весны хозяева уже не появятся. В течение как минимум двух дней – 8 и 9 ноября – белый микрогрузовик заезжал на эту улицу пустым, а уезжал груженным крупногабаритным металлическим ломом. Поездки автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения одного из домов.

«Абсолютно уверенным быть нельзя, но, похоже, что действуют они следующим образом: сначала люди приходят без машины, осматривают дачные участки, собирают металл, стаскивают его к дороге. А потом приезжает микрогрузовик, его быстро загружают, и он уезжает. Оборачивается минут за 15», – рассказал местный житель Иван.

На второй день он сам встретил подозрительную машину на своей улице. Подошел к незнакомцам и потребовал объяснений. Люди в кабине уверяли, что забирали не с участков, а собирали металлолом по лесам. Но, по словам Ивана, в кузове лежали ванна и две емкости для воды.

«Мы подумали обратиться в полицию, проконсультировались со знакомыми, и те нам сказали, что, пока нет пострадавших, заявление подавать нет смысла, – пояснил житель Моховой Пади. – А дачники до весны уже могут и не появиться. Вот мы и обратились к вам, чтобы люди узнали, проверили свои участки. И, если факт краж подтвердится, обратились в полицию».

Просмотров всего: 522

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Нашей полиции пофигу. В свое время дважды обращались по поводу кражи емкостей под воду. Причем по горячим следам. Отказали в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью усьановить виновных лиц и рекомендовали прошвырнуться по пунктам приема металлолома. Вот и вся работа ментов. Пока ППМ не позакрывают, будут тащить все с дач!

  • pacificstrong

    pacificstrong
    1 час назад

    похожая воровайка по садам на Новотроицком шоссе прошлой зимой каталась

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Интересно, зачем Амуринфо номера закрасило? Наверное сами причастны?

  • full

    full
    1 час назад

    Отказали в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью установить виновных лиц - Это в письменном виде такая формулировка или спагетти в устном варианте?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Надо просто полицию ставит на приемных пункта металлолома и чтоб там выясняли откуда метал и при чем прием самого металла должен бытьв такой технологии, чтоб это был целый, а не изрезаный на куски

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Странно. Еще не всё своровали?

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    full Отказали в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью установить виновных лиц - Это в письменном виде такая формулировка или спагетти в устном варианте?


    Разумеется в письменном. У нас полицаи вообще шедывры пишут в отказных, печатать можно!

  • OT

    OT
    57 минут назад

    Kats

    full

    Отказали в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью установить виновных лиц - Это в письменном виде такая формулировка или спагетти в устном варианте?



    Разумеется в письменном. У нас полицаи вообще шедывры пишут в отказных, печатать можно!






    Для того и переименованы из милиции в полицию, чтоб профессионалные формулировки фиге придали

  • tankist btb

    tankist btb
    40 минут назад

    в Чечне не воруют. там быстро гранату подложат без чеки и полиция не нужна

  • full

    full
    32 минуты назад

    Kats

    full

    Отказали в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью установить виновных лиц - Это в письменном виде такая формулировка или спагетти в устном варианте?



    Разумеется в письменном. У нас полицаи вообще шедывры пишут в отказных, печатать можно!


    Что то мне подсказывает, что это добро можно отнести в прокуратуру и попросить возбудить уголовное дело.

  • 5amur

    5amur
    30 минут назад

    По идее полиция должна провести без всяких заявлений проверку по данному очевидному факту. Достаточно даже и этой статьи.

  • 5amur

    5amur
    29 минут назад

    Если конечно не в доле.....

  • 5amur

    5amur
    23 минуты назад

    Я вообще не понимаю, как можно у стариков (обычно они дачами занимаются) что - то забирать... Какими моральными принципами руководствуются данные граждане. Как представлю, какая нибудь бабушка ковыляет в сады, а там раз, нету бочки или ещё что ни будь. Я вообще не понимаю таких людей

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