Жители Моховой Пади подозревают, что с местных дач воруют металл (видео)

В Благовещенске неизвестные на микрогрузовике в течение нескольких дней объезжают дачи в районе Моховой Пади, где собирают с дачных участков металл и увозят его. Незнакомцев заподозрили в воровстве местные жители.

Подозрительный микрогрузовик заметили в районе улицы Цветочной. Здесь расположены как дома, в которых люди живут постоянно, так и садоводческие участки, на которых до весны хозяева уже не появятся. В течение как минимум двух дней – 8 и 9 ноября – белый микрогрузовик заезжал на эту улицу пустым, а уезжал груженным крупногабаритным металлическим ломом. Поездки автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения одного из домов.

«Абсолютно уверенным быть нельзя, но, похоже, что действуют они следующим образом: сначала люди приходят без машины, осматривают дачные участки, собирают металл, стаскивают его к дороге. А потом приезжает микрогрузовик, его быстро загружают, и он уезжает. Оборачивается минут за 15», – рассказал местный житель Иван.

На второй день он сам встретил подозрительную машину на своей улице. Подошел к незнакомцам и потребовал объяснений. Люди в кабине уверяли, что забирали не с участков, а собирали металлолом по лесам. Но, по словам Ивана, в кузове лежали ванна и две емкости для воды.

«Мы подумали обратиться в полицию, проконсультировались со знакомыми, и те нам сказали, что, пока нет пострадавших, заявление подавать нет смысла, – пояснил житель Моховой Пади. – А дачники до весны уже могут и не появиться. Вот мы и обратились к вам, чтобы люди узнали, проверили свои участки. И, если факт краж подтвердится, обратились в полицию».