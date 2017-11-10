Кубок по пауэрлифтингу, КВН и хоккей: выходные в Благовещенске

Фото: FitNavigator.ru

В эти выходные благовещенцы смогут побывать на играх КВН, а также посетить несколько спортивных мероприятий. Так, в городе пройдут соревнования по хоккею. Кроме того, состоится открытый кубок Амура по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и народному WPC/AWPC.

Суббота, 11 ноября

В 10:15 Дом ремесел приглашает на мастер-класс по изготовлению русской народной куклы.

В 12:30 на стадионе «Амур» начнется блиц-турнир по шахматам.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Бука», а в театре драмы в 18:00 можно будет посмотреть комедию «Палата бизнес-класса».

В Grand Arena Ostrova будет проходить открытый кубок Амура по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и народному WPC/AWPC. Начало в 10:00.

Воскресенье, 12 ноября

Творческая студия «Театр+» приглашает на «Театральный выпускной». Он пройдет в областной филармонии. Начало в 15:00.

В Grand Arena Ostrova в 16:00 начнется областная Школьная лига КВН.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Белоснежка и Краснозорька». В театре драмы в 12:00 можно будет посмотреть музыкальную сказку «Иван Седьмой», в 18:00 – спектакль «Дикарь».

В областной детской библиотеке в 11:00 состоится презентация книги Марии Козловой «Марьины сказки». В 12:00 здесь начнется мастер-класс «Обереговая кукла Метлушка» от творческой мастерской «Чудеса».

Суббота и воскресенье, 11 и 12 ноября

На крытом ледовом катке стадиона «Спартак» пройдут соревнования в рамках открытого Кубка федерации хоккея Благовещенска среди юношей 2007-2008 годов рождения. В них примут участие хоккейные команды из Хабаровска, Благовещенска, Райчихинска, Свободного, а также спортсмены из села Ивановка и поселка городского типа Новобурейский.

11 ноября в 09:15 сыграют команды «Амур» и «Форвард-2»; в 10:45 – «Амурские рыси» и «Амур-уголь»; в 12:15 – «Форвард-1» и «Надежда»; в 13:45 – «Союз» и «Звезда», в 15:15 – «Амур» и «Амур-уголь». 12 ноября 08:00 начнется матч за 7-8 место; в 09:30 – матч за 5-6 место; в 11:00 – матч за 3-4 место; в 12:30 – матч за 1-2 место и 13:45 состоится парад закрытия соревнований.

В спорткомплексе «Юность» пройдут чемпионат и первенство города Благовещенска по кикбоксингу. В них примут участие около 120 человек из Благовещенска, Райчихинска, Белогорска, а также спортсмены из Благовещенского и Тамбовского районов. Начало соревнований в 10:00. Парад открытия турнира в 11:00.

Желающие провести свободное время за просмотром фильмов могут сходить в местные кинотеатры на следующие ленты: «Маленький вампир», «Геошторм», «Мульт в кино. Выпуск № 62», «Тор: Рагнарёк», «Дело храбрых», «Скайлайн–2», «Убийство в Восточном экспрессе», «Фиксики: Большой секрет», «Матильда», «Последний богатырь», «Рок», «Джунгли», «24 часа на жизнь», «Дикарь», «Убить за лайк», «Пила-8», «Афера доктора Нока», «Дело храбрых», «Салют-7», «Мы – монстры», «Женись на мне, чувак», «24 часа на жизнь». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».