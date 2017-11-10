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10ноября
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Глава амурского «Аквайс-спорта» рассказал о проблемах организации и допустил ее закрытие

Глава амурского «Аквайс-спорта» рассказал о проблемах организации и допустил ее закрытие

Председатель президиума Амурской региональной общественной организации «Федерация "Аквайс-спорт"» Александр Брылин стал гостем эфира радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Темой беседы было «самочувствие» общественных спортивных организаций в России и в КНР.

Александр Брылин отметил, что «Аквайс-спорту» сейчас приходится сложно из-за отсутствия должной поддержки. Он допустил, что в будущем эта организация прекратит существование.

Недавно в китайском Даляне завершился чемпионат Азии по зимнему плаванию. В соревнованиях участвовала и сборная России. Правда, Амурскую область смог представить только один человек – сам Александр Брылин. По его словам, на поездку других амурчан не нашлось средств. К слову, российская сборная тогда заняла 9-е место, завоевав порядка 20 медалей.

«Раньше мы обращались и в "АмурАССО", и в администрацию, и в правительство, и была какая-то поддержка. Сейчас же ввиду того, что общественных организаций и объединений много они, можно сказать, выживают сами», – отмечает Александр Брылин.

По его словам, в Китае поддержка общественных спортивных организаций находится на другом уровне. К примеру, если в КНР строится центр закаливания, то это делается на государственные деньги. Соревнования здесь также проводят за государственный счет. В Благовещенске же «Аквайс-спорт» сталкивается с тем, что обращения организации к власть имущим остаются без ответа.

«В Китае люди могут формироваться, развиваться, проводить соревнования. Сейчас начнется декабрь, и посыплются приглашения принять участие в соревнованиях в Китае. И везде всё с иголочки отстроено. 86 регионов России, и в каждом регионе есть федерация закаливания и разные федерации. И не каждая имеет какую-то свою маленькую материальную базу, чтобы можно было этим заниматься. Всё какие-то шалаши, гаражи, непонятные вагончики и тому подобное», – говорит глава «Аквайс-спорта».

Брылин отметил, что большую помощь организации оказывают бизнес-партнеры, которые, можно сказать, стали ей друзьями. Однако к ним уже стыдно обращаться, чтобы осуществить тот или иной проект.

«Аквайс-спорт» в Благовещенске участвует в организации купаний на Крещение, готовит пловцов для международного заплыва через реку Амур. Сейчас в организации 45 человек, однако сторонников, отмечает Александр Брылин, значительно больше.

«Мы просто хотим, чтобы государство было заинтересовано в людях, которые делают добрые дела», – пояснил он.

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#городская власть #Китай #областная власть #спорт

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