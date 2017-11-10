Министра труда РФ просят сократить рабочую неделю некурящим россиянам
Сократить рабочую неделю для некурящих граждан на 5 часов – с таким предложением обратился 10 ноября депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. Копия запроса имеется в распоряжении ТАСС, сообщает агентство.
Экономические потери из-за курения составляют в России около 3 % ВВП, утверждает депутат. По его мнению, государственная власть должна разработать методы стимулирования граждан отказываться от курения.
«Можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», – считает парламентарий.
В своем предложении он также пишет, что сейчас прорабатывает инициативу о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих. Такая мера, по мнению Власова, положительно скажется как на экономике страны, так и на здоровье населения.
«В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы», – обратился Василий Власов к министру труда Топилину.
По действующим нормам Трудового кодекса, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В июне Максим Топилин заявлял, что в XXI веке продолжительность рабочего дня в России может существенно сократиться благодаря роботизации при одновременном росте зарплат, пишет «Российская газета».
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