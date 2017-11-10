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Министра труда РФ просят сократить рабочую неделю некурящим россиянам

Министра труда РФ просят сократить рабочую неделю некурящим россиянам
Фото: sarinform.com

Сократить рабочую неделю для некурящих граждан на 5 часов – с таким предложением обратился 10 ноября депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. Копия запроса имеется в распоряжении ТАСС, сообщает агентство.

Экономические потери из-за курения составляют в России около 3 % ВВП, утверждает депутат. По его мнению, государственная власть должна разработать методы стимулирования граждан отказываться от курения.

«Можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», – считает парламентарий.

В своем предложении он также пишет, что сейчас прорабатывает инициативу о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих. Такая мера, по мнению Власова, положительно скажется как на экономике страны, так и на здоровье населения.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы», – обратился Василий Власов к министру труда Топилину.

По действующим нормам Трудового кодекса, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В июне Максим Топилин заявлял, что в XXI веке продолжительность рабочего дня в России может существенно сократиться благодаря роботизации при одновременном росте зарплат, пишет «Российская газета».

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    1 час назад

    и непъющим тоже сократить на 5 часов (у них периодически брать кровь на алкоголь, чтобы не врали, что совсем не потребляют алкоголь), а если человек не курит и не пьёт, то он работать будет на 10 часов меньше и больше времени проведёт на близлежащем стадионе :-)

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Гыг. Инициатива ЛДПРы. Кто бы сомневался!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...им ее увеличить надо. на курящих хоть бюджет держится...)))

  • OT

    OT
    1 час назад

    Мне что-то уж и не смешно, а какая-то жалостность просматривается.

    Мож это просто издевательский посыл власти едро?

  • тандем

    тандем
    20 минут назад

    В Европе и третий пол нарисовали законодатели, впихуют не туда куда-то. В этой части для нас не авторитетный пример. Созидать надо, а не прикуривать по 8 часов. Вы ещё травку балдейку разрешите заготавливать , типа поддержать местного производителя, хм!

  • елкин

    елкин
    15 минут назад

    Вот и станут курящие более привлекательны для работодателей

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