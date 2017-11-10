В Приамурье проверили в действии новые пожарные танки

В Амурской области прошло межведомственное пожарно-тактическое учение с привлечением пожарного поезда и специальных пожарных машин на базе основного боевого танка Т-72. По легенде, возгорание произошло от удара молнии вблизи склада с боеприпасами.

В виду опасности объекта оперативным штабом было принято решение задействовать в тушении недавно поступившие бронированные пожарные танки.

Военные специалисты оперативно локализовали очаг возгорания и благодаря подоспевшему пожарному поезду и современным тяжелым спецмашинам залили водой и пеной весь участок условного пожара с безопасного расстояния.

В масштабном учении приняло участие около 10 пожарных расчетов арсенала, МЧС и специальный пожарный поезд Забайкальской железной дороги.

Как сообщалось ранее, пожарные танки поступили в Приамурье около недели назад. Такие машины выпускает «Омский завод транспортного машиностроения». Они имеют массу около 60 тонн и запас хода более 250 километров. Экипаж пожарного танка состоит из трех человек. С помощью установленного оборудования танк способен тушить огонь на расстоянии до 100 метров.

Главное преимущество этого вида спецтехники при тушении пожаров – возможность использования ее непосредственно в наиболее опасных места, например, при тушении складов боеприпасов, очагов техногенной катастрофы. СПМ хорошо бронированы, обладают высокой проходимостью и несут в резервуаре до 25 кубометров воды или специального раствора, сообщает пресс-служба ВВО.