Сто лет МВД: образ современного амурского полицейского

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В Амурской области, как и по всей стране, отмечают 100-летие советской милиции и российской полиции. На сегодня требования к сотрудникам МВД высоки: кроме профессиональных качеств, требуются и нравственные. Поэтому далеко не всех желающих принимают на эту службу, сообщает радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

В областном управлении МВД есть более 350 вакансий. С начала года на работу в полицию было подано около тысячи заявлений. Из них 215 человек не соответствуют требованиям, 77 не годны по здоровью, более 100 соискателей не прошли психофизиологические или специальные проверки, еще 119 рекомендованы условно.

Согласно новым требованиям, в одной структуре нельзя работать близким родственникам. Поэтому теперь можно забыть о династиях полицейских, говорит заместитель начальника амурского управления МВД Евгений Громов.

«Раньше было много династий. Глеб Васильевич Остапов – у него в полицию пришли дочь, зять, целая семья. И другие можно привести примеры династий. А вот принцип близкого родства может привести к тому, что эти династии мы не сможем сохранить. Если отец возглавляет подразделение – его сын здесь не сможет служить. Конечно, в этом много и верного, чтобы не допустить кумовства, протекции», – считает Евгений Громов.

Сотрудник полиции должен обязательно иметь высшее юридическое образование. Однако есть такие районы, в которых всего три юриста, и те работают не в правоохранительных органах. Руководство старается обучать и повышать квалификацию своих сотрудников. В Приамурье имеется единственный Центр профессиональной подготовки в ДФО, который работает автономно. В других регионах Дальнего Востока они присоединились к вузам. По словам Евгения Громова, работник структуры МВД должен соответствовать не только профессиональным, но и нравственным качествам.

«Полицейский, конечно, должен быть эрудированным. Но важнее другое: чтобы человек был влюблен в свою профессию, хотя сейчас это и не модно. Если говорить о нравственных качествах, то это должны быть люди честные, правдивые. Когда в обществе не хватает человечности, растет жестокость, полицейский должен вникать в проблемы каждого заявителя: будь то заявитель, будь то преступник», – пояснил Евгений Громов.

По исследованию «Левада-Центра», почти половина россиян довольна работой полиции. В обществе отношение ее сотрудников к гражданам оценивают по-прежнему: 33 % считают его безразличным и формальным, 27 – вежливым и предупредительным, 11 – грубым и хамским, 5 – противоправным.