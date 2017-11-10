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10ноября
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сегодня, 13:55 5

Руководитель и юристы «Аварийного комиссара» могут лишиться свободы за мошенничество

Заместитель прокурора Амурской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении семи жителей Благовещенска, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Один их них является руководителем регионального центра судебных экспертов «Аварийный комиссар», остальные – привлеченные специалисты.

Установлено, что руководитель автономной некоммерческой организации привлек к совершению преступлений юриста, помощников юриста и других лиц, которые, действуя в составе организованной группы от имени «Аварийного комиссара», обманывали автовладельцев.

Так, под предлогом оказания юридических услуг, представляя интересы участников ДТП в судах и взысканию денег со страховых организаций, злоумышленники сообщили 13 потерпевшим заведомо ложные сведения относительно суммы причитающегося им материального возмещения, установленного судом.

Они обманули пострадавших в ДТП автовладельцев и похитили положенные им деньги на общую сумму, превышающую 1,3 миллиона рублей.

Организованная группа действовала на территории Благовещенска и Амурской области с января 2010 года по июнь 2013 года. 9 ноября 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Благовещенский городской суд. За совершение преступления судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Интересно, это какой именно "Аварийный комиссар"? Их полно в городе нашем.

  • 55

    55
    2 часа назад

    Да эти "комиссары" все мошенники. Иначе на чтобы они жили.

  • 89146186960

    89146186960
    2 часа назад

    и фамилия директора интересна

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Был клиентом сей конторы в те годы.Мерзопакостные личности и стиль работы-вы бараны мы вас в хвост и гриву..

  • HNIC

    HNIC
    54 минуты назад

    В амурской области все "Аварийные комиссары" прекратили свое существование. РЦСЭ, которые так любят юристы-мошенники и бывшие судьи, прекратил свое существование в 2016 году. Год прошел... Димона походу крутят )))

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