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10ноября
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сегодня, 13:53 3

Суд наказал благовещенца, сбившего насмерть пожилую женщину

Суд наказал благовещенца, сбившего насмерть пожилую женщину
Фото: ria.ru

Благовещенский городской суд признал 24-летнего жителя областного центра в причинении смерти по неосторожности. Управляя автомобилем, он нарушил правила дорожного движения, в результате на дороге погибла 79-летняя женщина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 14 июня 2017 года на перекрестке улиц Красноармейской – Шевченко, где не работал светофор, водитель Toyota Premio без госномера двигался по второстепенной улице Красноармейской со стороны Пионерской. Мужчина превысил скорость на 10 километров в час и не предоставил преимущество Mazda Bongo Friendy, которая ехала со стороны Октябрьской по Шевченко, являющейся главной. В результате столкновения Toyota съехала с проезжей части на газон, где сбила женщину-пешехода 1938 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Благовещенский городской суд признал водителя Toyota Premio виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно в течение двух лет его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Дядюшка Шнюк

    Дядюшка Шнюк
    4 часа назад

    А человеку который в пьяном виде насмерть студента сбил такоеже наказание требуют? странно мягко говоря все это...

  • Аристон

    Аристон
    3 часа назад

    Сбил на смерть, и получил 2 года!

    Что, мало занёс судье?

    Суд мог и условно назначить,Сколько занёс?

    Наверное мало.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    А раскормленное пьяное мурло..выехавшее на "встречку" и убившее пацаненка получит 2 года условно? Дяди и тети судейские. Вы в суд божий верите?

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