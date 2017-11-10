Суд наказал благовещенца, сбившего насмерть пожилую женщину

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Благовещенский городской суд признал 24-летнего жителя областного центра в причинении смерти по неосторожности. Управляя автомобилем, он нарушил правила дорожного движения, в результате на дороге погибла 79-летняя женщина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 14 июня 2017 года на перекрестке улиц Красноармейской – Шевченко, где не работал светофор, водитель Toyota Premio без госномера двигался по второстепенной улице Красноармейской со стороны Пионерской. Мужчина превысил скорость на 10 километров в час и не предоставил преимущество Mazda Bongo Friendy, которая ехала со стороны Октябрьской по Шевченко, являющейся главной. В результате столкновения Toyota съехала с проезжей части на газон, где сбила женщину-пешехода 1938 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Благовещенский городской суд признал водителя Toyota Premio виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно в течение двух лет его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.