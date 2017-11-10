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10ноября
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В дневные часы без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 11 ноября

В дневные часы без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 11 ноября
Фото: perthpettaxi.com.au

В Амурской области 11 ноября установится переменная облачность, ночью в отдельных районах пройдет слабый снег, днем будет без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура ночью по северу области понизится до минус 8…13 градусов, местами – до минус 18…23. По центральным и южным районам термометры ночью покажут 5…10 градусов мороза, местами – минус 15. Днем в северных районах Приамурья столбики термометров остановятся на отметках 2…7 градусов ниже нуля, местами термометры покажут минус 9…14 градусов, по югу – от минус 4 до плюс 1.

В Благовещенске ночью 11 ноября будет переменно, днем малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер в ночное время наберет скорость 7-12 метров в секунду, в дневные часы – 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 7…9 градусов мороза, днем – от минус 1 до плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.

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